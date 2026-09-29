Stallone przyznał, że nie przyjął pomysłu na realizację filmu o jego młodości z entuzjazmem. "Jeszcze nie umarłem. Nie pospieszyli się trochę?" - śmiał się. Jego podejście zmieniły jednak materiały z planu, które przedstawiały wcielającego się w niego Anthony'ego Ippolito. "Zobaczyłem film z tym dzieciakiem. W pierwszej chwili myślałem, że to ja. [...] Powiedziałem córce, że to niesamowite".

Która część "Rocky'ego" jest najgorsza?

Gwiazdor serii "Rambo" zaznaczył także, że nie był zaangażowany w produkcję "Jestem Rocky". "Powiedziałem sobie, że 'usiądę i popatrzę'. Odezwałem się do młodego i dałem mu znać, że jeśli miałby jakieś pytania, to jestem. I tyle. Zrobili to wszystko po swojemu" - zdradził.

Stallone otrzymał także pytanie, czy wraca do filmów z serii "Rocky". "To jak oglądanie swojego zdjęcia z młodości. Wszyscy je lubią, a ciebie skręca" - odpowiedział. Dodał, że stara się o pozwolenie od wytwórni Amazon MGM Studios na przemontowanie "Rocky'ego V" z 1990 roku, uważanego za najsłabszą odsłonę cyklu. "Ciąży mi to, bo zdaję sobie sprawę, że zdjąłem nogę z gazu. Powinienem mieć świadomość, że nie trzeba na siłę przypodobać się widowni" - tłumaczył. Dodał, że jeśli wytwórnia zgodzi się na nową wersję montażową, "Rocky V" "nie będzie wspaniały, ale stanie się akceptowalny".

O czym opowiada film "Jestem Rocky"?

"Jestem Rocky" przedstawi historię Stallone'a, który na początku swej aktorskiej kariery z trudem wiązał koniec z końcem. Przełomem okazał się napisany przez niego scenariusz filmu o bokserze-amatorze z ubogiej dzielnicy Filadelfii, który otrzymuje szansę zmierzenia się w pojedynku z aktualnym mistrzem świata. Producenci byli zachwyceni jego tekstem. Stallone postawił jednak warunek, na który wielu nie chciało się zgodzić. To on miał wcielić się w tytułowego bohatera "Rocky'ego".

W przyszłego gwiazdora kina wcielił się Anthony Ippolito. Matt Dillon zagrał jego ojca, Franka Stallone'a Sr. P.J. Byrne i Toby Kebbell otrzymali role producentów Irwina Winklera i Roberta Chartoffa, którzy zgodzili się spełnić warunki młodego aktora. Johna G. Avildsena, reżysera "Rocky'ego", zagrał Jay Duplass. AnnaSophia Robb wcieliła się w Sashę Czack, żonę Stallone'a. Z kolei Stephan James, Kiki Seto, Robert Morgan i Scot Teller zagrali Carla Weathersa, Talię Shire, Burgessa Mereditha i Burta Younga, pozostałe gwiazdy "Rocky'ego".

Scenariusz napisał Peter Gamble. Za kamerą stanął Peter Farrelly, laureat dwóch Oscarów za "Green Book" oraz twórca komedii "Głupi i głupszy", "Sposób na blondynkę" i "Ja, Irena i ja".

"Jestem Rocky". Kiedy premiera w Polsce?

"Jestem Rocky" miał swoją premierę 12 września na 51. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie otrzymał drugą Nagrodę Publiczności. W polskich kinach będziemy mogli oglądać go od 20 listopada 2026 roku.