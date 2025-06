Gwiazdor sięgnie po Oscara? Szykuje kolejny ambitny projekt

"Breakthrough": Dwayne Johnson w nowym hicie A24

"Breakthrough", niedawno zapowiedziany film studia A24, ma być dla Dwayne'a Johnsona kolejną szansą na zaprezentowanie aktorskiego talentu. Historia ma toczyć się w południowej Kalifornii i przedstawić losy samotnego młodzieńca, żyjącego pod wpływem motywacyjnego przewodnika, który skrywa mroczne oblicze. Z dotychczasowych doniesień wynika, że aktor wcieli się we wspomnianego guru.

Za scenariusz filmu odpowiada Zeke Goodman. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że reżyserią zajmie się Darren Aronofsky ("Wieloryb", "Requiem dla snu", "Czarny łabędź"). Rozmowy są jednak dopiero na wczesnym etapie.

"The Smashing Machine": szokująca metamorfoza Dwayne'a Johnsona

Nim Johnson rozpocznie pracę nad "Breakthrough", widzowie będą mieli okazję zobaczyć inną ciekawą propozycję z nim w roli głównej. Film "The Smashing Machine" również jest realizowany pod szyldem studia A24. Historia przedstawi losy zawodnika MMA, Marka Kerra, dwukrotnego mistrza turnieju wagi ciężkiej UFC.

"Smashing Machine" to solowy debiutem reżyserski Benny'ego Safdie. Jego wcześniejsze projekty były współtworzone z bratem Joshem. Na swoim koncie rodzeństwo ma dwa niezależne filmy, które zyskały spory rozgłos - "Good Time" (2017) z Robertem Pattinsonem oraz "Nieoszlifowane diamenty" (2019) z Adamem Sandlerem.

Portal World of Reel niedawno donosił, że film pokazano wąskiej grupie osób już w lutym 2025 roku. Krytycy i dziennikarze opisali go jako dziwny, momentami absurdalny i wymykający się definicjom. W sieci pojawiła się także pierwsza zapowiedź "Smashing Machine", w której od razu rzuca się w oczy ogrom pracy wykonanej przez charakteryzatorów. Dwayne Johnson po metamorfozie jest wręcz nie do poznania.

Film pojawi się w amerykańskich kinach 3 października 2025 roku.

