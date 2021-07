Gwiazdor serialu „The Crown” nago

Popularność Joshowi O’Connorowi przyniosła rola księcia Karola w serialu platformy streamingowej Netflix, „The Crown”. Teraz aktora można zobaczyć w debiutującym podczas festiwalu w Cannes filmie „Mothering Sunday” u boku Olivii Colman i Colina Firtha. O’Connor pojawia się w nim całkowicie nago.

Josh O'Connor na canneńskiim pokazie filmu "Mothering Sunday" /Andreas Rentz /Getty Images

Zdaniem O’Connora, wspomniane sceny, w których prezentuje wszystko, czym obdarzyła go natura, są ważne dla fabuły filmu wyreżyserowanego przez Evę Husson. "Tak dużo opowiadają o naszej historii. Opowiadają o rzeczach, których żaden scenarzysta nie byłby w stanie zawrzeć w dialogach" - powiedział w rozmowie z magazynem "Variety".



Występująca w tych ujęciach razem z O’Connorem, Odessa Young, również nie widzi nic dziwnego w scenach kompletnej nagości. "Jako aktorzy jesteśmy cały czas proszeni o robienie różnych dziwnych rzeczy. A bycie nagim? Cóż, nie jest to dziwne" - mówi aktorka, którą ostatnio można było zobaczyć w opartym na podstawie powieści Kinga serialu "Bastion".



W przeciwieństwie do innych współczesnych produkcji, reżyserka filmu "Mothering Sunday" nie uznała za konieczne, by w trakcie zdjęć do jej filmu nad aktorami czuwał tzw. koordynator od scen intymnych. "Rozumiem, że tacy koordynatorzy są niezbędni na planach, bo jest coraz więcej raportów o nadużyciach tam panujących. Myślę też jednak, że niektórzy z nas nie widzą sensu w tym, by jeszcze jakieś osoby były między nami a aktorami" - stwierdziła Husson.



"Dla mnie ciało to narzędzie. Tworzysz choreografię potem pracujesz nas pamięcią mięśniową, a potem idziesz dalej i pracujesz nad emocjonalną stroną takich scen. Nie potrzebuję tłumaczyć się z tego innym osobom. Wszystko uzależnione jest od stopnia zaufania między reżyserem a aktorami" - dodała reżyserka filmu "Mothering Sunday".



Akcja filmu "Mothering Sunday" rozgrywa się w Anglii po I wojnie światowej. Film opowiada historię służącej, która planuje sekretne spotkanie ze swoim ukochanym, zanim ten wyjedzie, by poślubić inną kobietę.