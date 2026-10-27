"X-Men" są jedną z najpopularniejszych serii w historii wydawnictwa komiksowego Marvel. Pierwsze zeszyty opowiadały o młodych ludziach, którzy odkrywają nadnaturalne zdolności. Jako mutanci są antagonizowani przez społeczeństwo i opinię publiczną. Część z nich znajduje schronienie pod opieką Charlesa Xaviera, potężnego telepaty, który uczy ich korzystać ze swych mocy. Jako X-Men bronią świata, który ich nienawidzi.

Kim jest Bestia z X-Men?

Bestia był członkiem oryginalnego komiksowego składu drużyny, który stworzyli Stan Lee i Jack Kirby w 1963 roku. Był wybitnym naukowcem, który posiadał także ogromną siłę i zwinność. Z czasem bohater przeszedł transformację - jego ciało pokryło się niebieskim futrem, a jego wygląd stał się, w zależności od historii, bardziej małpokształtny lub kotowaty. McCoy należał zarówno do drużyn związanych z X-Men, jak i Avengers.

Na dużym ekranie w Bestię wcielali się Kelsey Grammer i Nicholas Hoult. Pierwszy zagrał bohatera w "X-Men: Ostatnim bastionie" z 2006 roku. Pojawił się także w epizodach w "X-Men: Przeszłości, która nadejdzie" i "Marvels". Wkrótce zobaczymy go w "Avengers: Doomsday". Z kolei Hoult wcielił się w niego w filmach z lat 2011-2019.

Przed Claffeyem z rolą był wiązany Charles Melton. Aktor znany z drugiego sezonu "Awantury" musiał jednak zrezygnować z powodu innych zobowiązań. Urodzony w 1996 roku Claffey wystąpił między innymi w "Wikingach: Walhalli", "Wreck" i "Siostrach na zabój". Największą popularność przyniosła mu jednak rola Dunka w "Rycerzu Siedmiu Królestw" na podstawie twórczości George'a R.R. Martina.

Nicholas Hoult jako Bestia w filmie "X-Men: Pierwsza klasa" Murray Close Getty Images

Co wiemy o nadchodzącej adaptacji "X-Men"?

Za kamerą "X-Men" stanie Jake Schreier, twórca "Thunderbolts*". Scenariusz napisali Joanna Calo (serial "The Bear") i Lee Sung Jin (serial antologiczny "Awantura"). Film będzie częścią Kinowego Uniwersum Marvela.

W obsadzie są już Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Cyclops), Inde Navarrette (Rogue), Maya Boyd (Storm), Asa Germann (Angel), Christopher Abbott (Charles Xavier), Samara Weaving (Emma Frost) i Adam Driver (Mister Sinister). Nieoficjalnie mówi się, że w filmie pojawią się także Iceman i Nightcrawler.

Premierę zapowiedziano na 5 maja 2028 roku.