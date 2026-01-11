Gwiazdor rozbawił widzów do łez. Odebrał szczególne wyróżnienie

Adam Sandler odebrał nagrodę za całokształt twórczości

Adam Sandler odebrał w sobotę nagrodę za całokształt twórczości podczas gali Movies for Grownups Awards organizowanej przez AARP. Niekwestionowany król komedii w swoim stylu podziękował za to wyróżnienie.

"Wiele osób mówiło mi: 'Sandman, nagroda AARP oznacza, że jesteś już stary'. Według mnie to nie zasługa tej nagrody. Mam 10 innych powodów, dla których wiesz, że jestem starsznie stary" - zażartował Sandler po odebraniu statuetki.

Dla podkreślenia komizmu aktor wymienił kilka powodów, dla których myśli, że jest już stary. "Czcionka w moim telefonie jest tak duża, że moje SMS-y może przeczytać każdy, kto ma miejsce przy oknie w samolocie linii Delta" - żartował.

Aktor podziękował również swojej żonie za to, że cały czas przy nim trwa, mimo że zdecydowanie nie wygląda już tak, jak kiedyś.

"Nie wiem, ile mi zostało czasu: 60, 70 lat. Maksymalnie 80, może 90, jeśli zacznę ćwiczyć i brać kreatynę. Obiecuję wszystkim tu obecnym, że nakręcę co najmniej 50 filmów, zanim umrę i co najmniej 25 z nich będzie dobrych" - powiedział na koniec, co ponownie rozbawiło publikę.

