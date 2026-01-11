Gwiazdor rozbawił widzów do łez. Odebrał szczególne wyróżnienie
10 stycznia 2026 roku odbyła się gala Movies for Grownups Awards, na której Adam Sandler odebrał nagrodę za całokształt twórczości. Hollywoodzki gwiazdor znamy m.in z filmów "50 pierwszych randek", "Farciarz Gilmore", "Żona na niby" czy "Duże dzieci", podziękował za wyróżnienie, rozbawiając publikę do łez.
Adam Sandler odebrał w sobotę nagrodę za całokształt twórczości podczas gali Movies for Grownups Awards organizowanej przez AARP. Niekwestionowany król komedii w swoim stylu podziękował za to wyróżnienie.
"Wiele osób mówiło mi: 'Sandman, nagroda AARP oznacza, że jesteś już stary'. Według mnie to nie zasługa tej nagrody. Mam 10 innych powodów, dla których wiesz, że jestem starsznie stary" - zażartował Sandler po odebraniu statuetki.
Dla podkreślenia komizmu aktor wymienił kilka powodów, dla których myśli, że jest już stary. "Czcionka w moim telefonie jest tak duża, że moje SMS-y może przeczytać każdy, kto ma miejsce przy oknie w samolocie linii Delta" - żartował.
Aktor podziękował również swojej żonie za to, że cały czas przy nim trwa, mimo że zdecydowanie nie wygląda już tak, jak kiedyś.
"Nie wiem, ile mi zostało czasu: 60, 70 lat. Maksymalnie 80, może 90, jeśli zacznę ćwiczyć i brać kreatynę. Obiecuję wszystkim tu obecnym, że nakręcę co najmniej 50 filmów, zanim umrę i co najmniej 25 z nich będzie dobrych" - powiedział na koniec, co ponownie rozbawiło publikę.
