Gra "Helldivers" studia Arrowhead Game Studios jest kooperacyjną strzelanką, która skupia się na żołnierzu z armii totalitarnej Super Ziemi, toczącej wojnę z przedstawicielami pozaziemskich cywilizacji. Pierwsza odsłona serii ukazała się w 2015 roku. Jej kontynuacja miała swą premierę w 2024 roku.

"Helldivers". Co wiemy o adaptacji popularnej gry wideo?

Szczegóły fabuły adaptacji są trzymane w tajemnicy. Po odejściu Momoi wytwórnia Sony Pictures zamierza ją zrealizować z inną gwiazdą. Premierę filmu wyznaczono na 10 listopada 2027 roku.

Za produkcję odpowiadają Hutch Parker, Asad Qizilbash z Playstation Productions i Lin z Perfect Storm Entertainment. Reżyser ma w swojej filmografii między innymi pięć odsłon serii "Szybcy i wściekli".

"Helldivers" to kolejna adaptacja gry wideo od Sony Pictures i Playstation Productions. Poprzednie to kinowe "Uncharted" z Tomem Hollandem i Markiem Wahlbergiem oraz seriale "The Last of Us" i "Twisted Metal".

Jason Momoa. W 2026 roku zobaczymy go w trzech filmach

Momoa nie może narzekać na brak pracy. Aktora zobaczymy niedługo w "Supergirl" jako kosmicznego łowcę nagród Lobo, rażącego prądem, zielonoskórego wojownika Blankę w "Street Fighterze. Ulicznym wojowniku" oraz Hyata, wskrzeszonego Duncana Idaho, w "Diunie: Części trzeciej".



