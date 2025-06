Gwiazdor powróci do kultowej komedii. To nie koniec niespodzianek!

"Poznaj moich rodziców": komedia z gwiazdorską obsadą podbiła serca widzów

Fabuła przedstawiona w trzech filmach z serii "Poznaj..." koncentruje się na przezabawnie niezręcznej relacji między pielęgniarzem Gregiem Fockerem (Ben Stiller) i jego przerażającym, należącym niegdyś do CIA teściem, Jackiem Byrnesem (Robert De Niro), ojcem Pameli (Teri Polo). Humor bazuje na napięciu związanym z poznaniem rodziców sympatii.

Pierwsza odsłona miała premierę w 2000 roku i została zatytułowana "Poznaj mojego tatę". Kontynuacja pojawiła się 4 lata później pod nazwą "Poznaj moich rodziców", w której nastąpił moment ślubu i bohaterowie poznali rodziców Grega (w tych rolach Dustin Hoffman i Barbra Streisand). W 2010 roku widzowie mogli zobaczyć trzecią część historii - "Poznaj naszą rodzinkę".

"Poznaj moich rodziców": Owen Wilson i Ariana Grande w obsadzie!

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo i Blythe Danner planują powrót w nowej odsłonie serii. To jednak jeszcze nie wszystko! W czwartej części komediowej serii ponownie zobaczymy również Owena Wilsona, który skradł serca widzów rolą Kevina Rawleya, byłego partnera Pameli. Choć szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, portal The Hollywood Reporter podaje, że część historii skupi się na potomku Grega oraz jego narzeczonej. Postać kobiety aspirującej do rodziny Fockerów zagra Ariana Grande ("Wicked").

Film powstanie pod szyldem studia Universal Pictures. John Hamburg, który był współautorem wszystkich trzech poprzednich filmów z serii, ma po raz kolejny zająć się scenariuszem. Nie wiadomo jeszcze, kto obejmie stanowisko reżysera. Premiera planowana jest na 25 listopada 2026 roku.

