Nicolas Cage powraca w ikonicznej roli

Po ponad 20 latach wraca do kin jedna z najbardziej bezkompromisowych filmowych historii o świecie, w którym ludzkie życie ma swoją cenę, a śmierć potrafi przynieść niewyobrażalne zyski. "Pan życia i śmierci 2" ponownie zabiera nas do mrocznego świata międzynarodowego handlu bronią.

Nicolas Cage, nagrodzony Oscarem za "Zostawić Las Vegas", powraca jako jeden z najbardziej ikonicznych filmowych antybohaterów. Tym razem jego przeciwnikiem będzie Bill Skarsgård - aktor, który zachwycił widzów m.in. w "To", "Johnie Wicku 4", "Nosferatu" i "Barbarzyńcach". Na ekranie partnerują im Laura Harrier ("Spider-Man: Homecoming") oraz Sylvia Hoeks ("Blade Runner 2049").

Za kamerą stanął Andrew Niccol, twórca pierwszej części, a także "Gattaki - szoku przyszłości" i "Wyścigu z czasem".

"Pan życia i śmierci 2" zapowiada bezkompromisowy, widowiskowy thriller o władzy, pieniądzach i rodzinnej zdradzie. Brutalne starcie doświadczenia z młodzieńczą arogancją rozegra się na tle największych współczesnych konfliktów zbrojnych. Tu nie ma miejsca na słabość. Nie ma zasad. I nie ma dwóch zwycięzców.

"Pan życia i śmierci 2": Fabuła

Jurij Orłow od ćwierć wieku jest niekwestionowanym królem nielegalnego handlu bronią. Wojny są jego rynkiem, konflikty okazją do zarobku, a kolejne miliony potwierdzeniem jego potęgi. Przez lata nikt nie był w stanie zagrozić jego pozycji. Do czasu, gdy na scenie pojawia się Anton - jak się okazuje dorosły syn Jurija, o którego istnieniu handlarz nie miał pojęcia.

Anton - młody, bezwzględny i jeszcze bardziej ambitny niż ojciec, nie zamierza żyć w jego cieniu. Ma własny plan, własne imperium i armię najemników zdolną wpływać na przebieg konfliktów na świecie. Jego celem jest przejęcie kontroli nad biznesem ojca, a jeśli trzeba - zniszczenie go. To już nie jest zwykła walka o wpływy. To wojna między dwoma pokoleniami drapieżców, w której stawką jest globalna władza.

"Pan życia i śmierci 2" [trailer] materiały dystrybutora



