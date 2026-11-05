Adam Driver powróci do "Gwiezdnych wojen"?

Jeśli mieliście nadzieję na ponowne zobaczenie Adama Drivera w czarnej pelerynie z mieczem świetlnym w dłoni - możecie o niej zapomnieć. Aktor postawił sprawę jasno: już nigdy nie ma zamiaru powracać do roli sprzed lat, którą - podobnie jak całą nową trylogię "Star Wars" - spotkał dość marny los.

Goszcząc w programie "The Rich Eisen Show" Driver został zapytany przez prowadzącego, czy rozważyłby ponowne wcielenie się w czarny charakter w kultowej sadze. Odpowiedź gwiazdora była jednoznaczna.

"To koniec. Koniec z 'Gwiezdnymi wojnami'" - oświadczył.

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Aktor przypomniał, że wraz z reżyserem Stevenem Soderberghiem próbował wskrzesić swojego bohatera w ramach osobnego projektu. Pomysł ten nie został jednak zaakceptowany przez Boba Igera i Alana Bergmana z wytwórni Disneya. Tym sposobem temat ucichł na zawsze, a Driver stracił zainteresowanie kontynuowaniem tej przygody.

"Zawsze chciałem stworzyć kolejne 'Gwiezdne wojny'. Przedstawiliśmy scenariusz studiu Lucasfilm. Pomysł im się spodobał. W pełni zrozumieli nasze podejście i powody, dla których chcieliśmy to zrobić. Poszliśmy do Boba Igera i Alana Bergmana, ale nam odmówili. Nie potrafili sobie wyobrazić, w jaki sposób Ben Solo mógłby wciąż żyć. I na tym się skończyło" - mówił Driver w rozmowie z Associated Press w 2025 roku.

Eisen dopytywał więc aktora, czy byłby skłonny rozważyć powrót do roli, gdyby ktoś inny go reaktywował. "Jeśli by chcieli, to w porządku. To nie zależy od nas. I myślę, że jest już na to za późno" - podsumował.

Ostatnim filmem z serii "Gwiezdne wojny" z udziałem Adama Drivera był "Skywalker: Odrodzenie" z 2019 roku.