Gwiazdor pojawił się w przebraniu. Publicznie błagał o rolę w hicie

Ryan Reynolds jako Deadpool na Comic Con 2026

Gdy w sobotę na scenie San Diego Comic-Con prezentowała się gwiazdorska obsada nadchodzącej produkcji Marvel Studios, Ryan Reynolds zaskoczył fanów, pojawiając się w tłumie w szarym kostiumie Deadpoola - stroju, który nie trafił jeszcze na wielki ekran, ale jest znany z komiksów o X-Force. W panelu udział wzięli również reżyserzy filmu "Doomsday" - Anthony i Joe Russo oraz szef Marvela Kevina Feige.

Reynolds zażartował, że nazywa się Ricky i uprawia intensywny cosplay. Następnie dodał: "Pierwsze pytanie kieruję do pana Paula Rudda. Gdzie jest Thor i dlaczego płakał?". Nawiązał tym samym do sceny z filmu "Deadpool & Wolverine" (2024), w której nordycki bóg piorunów grany przez Chrisa Hemswortha zdaje się trzymać umierającego Deadpoola. Akcja tej sekwencji rozgrywa się w przyszłości.

Rudd rzucił z przekąsem: "Jest fanem Wrexham?", szydząc z drużyny piłkarskiej, której właścicielami są Reynolds i jego przyjaciel Rob McElhenney. Reynolds odparował: "Doskonale wiesz, dlaczego płakał".

Reynolds ciągnął dalej: "To chyba strasznie kosztowny sposób na ogłoszenie filmu. Kiedy zaczynacie zdjęcia?". Sprowokowało to Roberta Downeya Jr., który w hitach Marvela wcielał się wcześniej w Iron Mana, a teraz gra Doktora Dooma, do odpowiedzi: "Materiał jest już gotowy, stary. Rozejrzyj się. Uderzyłeś się w głowę?".

Po chwili milczenia wyraźnie przygaszony Deadpool zapytał: "Rozumiem. Czyli nie ma żadnych dodatkowych zdjęć, przekroczeń budżetu, może jakichś przesłuchań na ostatnią chwilę?". Następnie gwiazdor rzucił szorstko: "Nie mam więcej pytań. Happy Hogan, podstaw samochód. Wychodzimy". Następnie Reynolds upuścił mikrofon i wyszedł z Hali H.

Deadpool w "Avengers: Doomsday"?

Choć oficjalnie nie potwierdzono udziału gwiazdora w filmie "Avengers: Doomsday", w mediach nie milkną pogłoski o możliwym występie Deadpoola. Tego wyrazistego antybohatera po raz ostatni można było oglądać na wielkim ekranie u boku Hugh Jackmana w produkcji "Deadpool & Wolverine", która zarobiła na całym świecie ponad 1,3 miliarda dolarów.

Na początku tego miesiąca, podczas wydarzenia Fanatics Fest, Reynolds potwierdził, że w przyszłości rzeczywiście powstanie kolejny film o Deadpoolu.