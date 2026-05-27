Można śmiało stwierdzić, że aktorstwo Paul Bettany ma we krwi. Jest synem Thane'a Bettany'ego i Anne Kettle, którzy również wybrali tę samą drogę zawodową. Paul, idąc w ślady rodziców, ukończył w 1993 roku aktorstwo w brytyjskiej szkole teatralnej Drama Centre London, a później zadebiutował w niezależnym filmie "Gangster numer jeden" (2000).

Oscarowy film sprawił, że poznał miłość swojego życia

Swój pierwszy występ w Hollywood zaliczył zaledwie rok później w produkcji "Obłędny rycerz". To właśnie dzięki tej roli Ron Howard zdecydował się powierzyć Brytyjczykowi drugoplanową rolę w swym oscarowym hicie "Piękny umysł" (2001). Bettany pojawił się w nim jako wyimaginowana postać, przyjaciel chorego naukowca granego przez Russella Crowe'a. Praca przy tej produkcji pozwoliła mu też... spotkać miłość życia!

"Pamiętam, że poznaliśmy się podczas czytania scenariusza" - wspominała Jennifer Connelly, żona Paula, w programie "Entertainment Tonight". "Pomyślałam, dobry jest".

Ich relacja szybko przeszła na wyższy poziom. Paul nie zamierzał czekać. Oświadczył się Jennifer jeszcze zanim oficjalnie byli razem. Aktorska para wzięła ślub w 2003 roku. W tym samym czasie na świat przyszedł ich syn Stellan. Osiem lat później powitali córkę - Agnes. Wychowują również syna Connelly ze związku z fotografem Daviden Duganem. Tworzą szczęśliwe małżeństwo do dziś.

Paul Bettany i Jennifer Connelly Michael Tran East News

Paul Bettany: "Dogville", "Wimbledon" i "Kod da Vinci"

Po oscarowym sukcesie "Pięknego umysłu" Bettany otrzymał propozycję występu w prequelu "Milczenia owiec" - "Czerwonym smoku". Aktor odrzucił jednak możliwość występu u boku Anthony'ego Hopkinsa i wybrał ofertę Larsa von Triera, który kręcił pierwszą część planowanej trylogii amerykańskiej - "Dogville" (2003).

Kolejny rok przyniósł mu pierwszy angaż w komedii romantycznej. W "Wimbledonie" zagrał tenisistę Petera Colta. "Po przeczytaniu scenariusza miałem wrażenie, że będzie to coś zabawnego i mądrego zarazem. Poza tym jako osoba zupełnie niedoświadczona w dziedzinie komedii romantycznej i to w dodatku sportowej, pomyślałem, że spróbuję czegoś nowego. To było dla mnie z pewnością spore wyzwanie" - mówił.

Paul Bettany pojawił się później w jednej z najbardziej kontrowersyjnych dotychczas filmów "Kod da Vinci", w którym wcielił się w nieodgadnionego mnicha Silasa. W 2009 roku Bettany zagrał główną rolę w apokaliptycznym thrillerze "Legion". Jeszcze przed debiutem w superprodukcji Marvela do jego dorobku dołączyły filmy "Turysta", "Ksiądz", "Chciwość", "Transcendencja" czy "Bezwstydny Mortdecai".

Jeden z ulubionych bohaterów Marvel Studios

Kolejne lata przyniosły mu jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych światowo angaży. W filmach Marvel Studios zaczynał jako głos systemu Jarvis, stworzonego przez Iron-Mana. W kolejnych częściach jego postać przybrała formę androida o imieniu Vision. Od tamtej pory zagrał m.in. w "Avengers: Czas Ultrona" (2015), "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" (2016) i "Avengers: Wojna bez granic" (2018) i serialu "WandaVision" (2021).

Paul Bettany jako Vision w produkcjach Marvel Studios Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/Everett Collection East News

Po dłuższej przerwie hollywoodzki aktor powróci do roli androida. W 2026 roku zadebiutuje serial "Vision Quest", który opowiada o próbach odzyskania resztek człowieczeństwa, a jednocześnie pogodzenia się z własną metamorfozą. Bettany ma nadzieję powrócić do roli również w filmie "Avengers: Secret Wars".

Przypomnijmy, że w czasie nagrań do MCU aktor pojawił się także w miniserialach "Skandal w brytyjskim stylu", "Amadeus" i "Manhunt" czy filmach "Kres drogi", "Wujek Frank" i "Here. Poza czasem". W tym roku na premierę z jego udziałem czekają jeszcze dwie produkcje: "Cry to Heaven" i "Harvest Moon".

Zobacz też: Szokująca analiza współczesnych filmów. Dojrzałe kobiety znikają z ekranów?