Joseph Gordon-Levitt boi się rozwoju sztucznej inteligencji

Gwiazdor "Incepcji" i "500 dni miłości" Joseph Gordon-Levitt nie przebierał w słowach, komentując błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji w branż rozrykowej. Aktor, który w marcu tego roku został wybrany na rzecznika ONZ ds. humanocentrycznego zarządzania cyfrowymi technologiami, stwierdził w rozmowie z The New York Times, że sprowadzenie rozmowy o AI do "jednego, podszytego lękiem hasła" jest częścią problemu. Jego zdaniem na sztuczną inteligencję trzeba patrzeć ze znacznie szerszej perspektywy i nie pozwalać jej ingerować w sztukę.

"Dla mnie stwierdzenie: 'Och, boję się, że sztuczna inteligencja doprowadzi do zagłady ludzkości' - nie oddaje sedna sprawy. Choć obawa ta jest jak najbardziej uzasadniona, to nie ona martwi mnie najbardziej" - powiedział, wyjaśniając, że obawy te są znacznie bardziej złożone i wymagają zagłębienia się w zawiłe szczegóły.

Gordon-Levitt wśród swoich największych zmartwień dotyczących AI wymienił upadek demokracji i zanik ludzkiej empatii.

"Te firmy myślą, że przejmą kontrolę nad całą gospodarką, co byłoby czystym totalitaryzmem i byłoby naprawdę złe. Jednocześnie modele te są trenowane tak, by wkraczać w naszą intymność, zaprzyjaźniać się z nami i sprawiać, że się w nich zakochamy" - dodał.

Gwiazdor ostro o twórcach AI. "Powinniśmy obawiać się ludzi"

Jego zdaniem to nie sama sztuczna inteligencja jest problemem. "Nie powinniśmy bać się samej sztucznej inteligencji. Powinniśmy obawiać się ludzi, którzy ją tworzą" - oświadczył.

Gwiazdor "Zakochanej złośnicy" od dawna ostrzega przed negatywnym wpływem sztucznej inteligencji na branżę rozrywkową, ale i podstawowe więzi międzyludzkie. W styczniu był jednym z 700 artystów, którzy poparli kampanię wymierzoną w firmy technologiczne, które bez zgody twórców wykorzystywały ich utwory chronione prawem autorskim.

Joseph Gordon-Levitt pełni funkcję rzecznika ds. humanocentrycznego zarządzania cyfrowymi technologiami przy ONZ. Organizacja określa to stanowisko jako funkcję, która ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat tego, jak technologie cyfrowe kształtują codzienne życie, prawa i możliwości.