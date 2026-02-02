Gwiazdor nie kryje wzruszenia. To jedna z najważniejszych ról jego w karierze

Tom Holland o produkcji "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Padły poruszające słowa

Wszystko, co dobre, kiedyś musi się z kończyć. Obecnie przekonuje się o tym Tom Holland, który stopniowo zaczyna żegnać się z rolą kultowego Spider-Mana. Aktor napisał list do ekipy filmowej, z którą współpracował przy najnowszej odsłonie historii o Peterze Parkerze. Padło wiele wzruszających słów.

"Po pierwsze, bardzo mi smutno, że to się kończy. Była to ciężka i wymagająca praca, ale codzienne spędzanie czasu z wami sprawiało mi ogromną radość" - czytamy w wiadomości.

"Dziękuję wam za to, że sprawiliście, że było to najbardziej satysfakcjonujące twórczo doświadczenie filmowe, jakie kiedykolwiek miałem. Wasza ciężka praca, poświęcenie, talent i życzliwość sprawiły, że bycie częścią tego projektu było dla mnie ogromną przyjemnością i nie potrafię wam za to wystarczająco podziękować. Uwielbiałem się z wami śmiać i mam nadzieję, że będziemy to robić jeszcze wiele razy. Bez was ten film nie byłby nawet w najmniejszym stopniu tym, czym będzie. Dziękuję wam więc z całego serca i do zobaczenia następnym razem" - dodał poruszony.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": co wiemy o filmie? Premiera już w tym roku

Zdjęcia do "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ("Spider-Mana: Brand New Day") rozpoczęły się 1 sierpnia 2025 roku w Glasgow w Szkocji. Za kamera stanął Destin Daniel Cretton, który współpracował z Marvelem wcześniej za sprawą "Shang-Chiego i legendy dziesięciu pierścieni" z 2021 roku.

Oprócz Toma Hollanda, Zendaya i Jacob Batalon powrócą jako Michelle "MJ" Jones-Watson, ukochana bohatera, i Ned Leeds, jego najlepszy przyjaciel i "człowiek w krześle". Jon Bernthal, który zagrał Franka Castle'a/Punishera w serialowych produkcjach Marvela, po raz pierwszy wcieli się w tę rolę na dużym ekranie. Z kolei Sadie Sink (serial "Stranger Things") i Liza Colón-Zayas (serial "The Bear") zagrają zupełnie nowe postaci.

W filmie wystąpią również dwaj inni aktorzy znani z poprzednich filmów Marvela. Pierwszym z nich jest Mark Ruffalo, który ponownie zagra Bruce'a Bannera/Hulka. Drugim jest Michael Mando (serial "Zadzwoń do Saula"), który w "Spider-Man: Homecoming" zagrał małą rolę gangstera Mac Gargana. W "Brand New Day" zobaczymy go jako znane z komiksów alter ego przestępcy - Scorpiona. Nie podano, czy będzie on głównym antagonistą widowiska.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wejdzie do kin 31 lipca 2026 roku.

