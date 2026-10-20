W Kinowym Uniwersum Marvela Douglas wcielił się w Hanka Pyma, pierwszego Ant-Mana i mentora Scotta Langa (Paul Rudd), swego następcy. Postać pojawiła się w trzech filmach z cyklu "Ant-Man" i "Avengers: Koniec gry" oraz serialu animowanym "A gdyby...?".

Michael Douglas chciał śmierci swej postaci w serii "Ant-Man"

W rozmowie z "Happy Sad Confused" Douglas tłumaczył, dlaczego chciał wystąpić w wysokobudżetowym kinie superbohaterskim. "Nigdy nie grałem na green screenie. Powiedziałem moim agentom, że chciałbym zobaczyć, jak to jest. To fascynujące. Nic nie ma, tylko zielona płachta, a dopiero później pokazują ci, jak to będzie wyglądało".

Douglas przyznał, że Rudd jest "wspaniałym aktorem", a reszta obsady "kochającą grupą". Zaraz dodał, że miał jeden problem z Marvelem: "nie da się z niego wypisać".

"Chciałem, żeby [Hank Pym] zginął po drugim filmie. Nie pozwolili mi" - stwierdził legendarny aktor.

Najważniejsze role Michaela Douglasa

Urodzony 25 września 1944 roku Michael Douglas jest synem legendarnego Kirka Douglasa. Popularność przyniósł mu serial "Ulice San Francisco". Pierwszy sukces w branży filmowej odniósł jako producent "Lotu nad kukułczym gniazdem". Za swoją pracę otrzymał Oscara. Bardzo dobrze przyjęto jego role w latach 80.: w komediach przygodowych "Miłość, szmaragd i krokodyl" i "Klejnot Nilu", mrocznej satyrze "Wojna państwa Rose", sensacyjnym dramacie "Czarny deszcz" i thrillerze "Fatalne zauroczenie". Drugiego Oscara otrzymał za rolę bezwzględnego maklera Gordona Gekko w "Wall Street" Olivera Stone'a. W latach 90. zagrał między innymi w "Nagim instynkcie", "Upadku" i "Grze". W ostatnim czasie największe sukcesy odniósł w telewizji. Rola w filmie "Wielki Liberace" przyniosła mu Złoty Glob i Emmy. Świetnie przyjęto także jego występ w sitcomie "The Kominsky Method".