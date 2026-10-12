John Malkovich ma szanse na Oscara. Zachwycił krytyków

John Malkovich powrócił na pierwszy plan w wielkim stylu. W "Dzikim Koniu Dziewięć" w reżyserii Martina McDonaugha wciela się w działającego pod przykrywką agenta CIA, który wraz ze swoim partnerem wyrusza na misję z Santiago na Wyspę Wielkanocną. Film twórcy "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" zebrał aż 14-minutowe oklaski, a jury pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal przyznało Malkovichowi Puchar Volpiego dla najlepszego aktora festiwalu.

72-letni gwiazdor czuje dumę z powodu tak ciepłego przyjęcia jego nowego filmu, choć jednocześnie nie jest mu po drodze z udzielaniem setek wywiadów i prowadzeniem intensywnej kampanii. Podczas trwającego BFI London Film Festival ocenił, że trasy promocyjne wielkich premier filmowych wyglądają dziś zupełnie inaczej niż w latach 90., gdy do kin weszły hity z jego udziałem - "Miejsca w sercu" i "Na linii ognia".

Gwiazdor gorzko o Hollywood. Nie lubi promować własnych filmów

"[Podchodzę do nagród] chyba inaczej niż wtedy, [gdy 'Na linii ognia' wchodził do kin], ponieważ przemysł filmowy istniał i - moim zdaniem niesłusznie - zajmował bardzo wysoką pozycję w kulturze. A mówiąc 'niesłusznie', mam na myśli to, że nie powstawało aż tak wiele filmów pokroju 'Chinatown' czy 'Ojca chrzestnego'" - zaczął.

"Obecnie [udział w wyścigu po nagrody] to jedyny sposób, by przyciągnąć ludzi do kin - całe to przedsięwzięcie, które ciągnie się miesiącami" - zauważył aktor.

Malkovich przywołał sytuację z 1985 roku, gdy oscarowa nominacja przytłoczyła go na tyle, że nie chciał być częścią wielkiego hollywoodzkiego blichtru i spytał swoją managerkę, czy może przedostać się na wielką galę bocznym wejściem. "Tak właśnie z natury reaguję na ten przepych. Ale teraz jestem dorosły. Teraz jest to część tego biznesu" - przyznał.

Artysta gorzko podsumował reguły rządzące współczesnym przemysłem filmowym, twierdząc, że niegdyś filmy nie musiały wracać do domu z workiem nagród, by zgromadzić w kinowych salach tysiące widzów. "Teraz wygranie Oscara to jedyny sposób, żeby przyciągnąć ludzi do kin" - dodał.

Ma 72 lata i może sięgnąć po Oscara. "Rzeczy się zmieniają"

Zapytany o to, czy świadomość tych zmian jest dla niego rozczarowująca, Malkovich odparł, że są one nieuchronną częścią show biznesu.

"Nie lubię myśleć w kategoriach: 'kiedyś to było inaczej'. Rzeczy po prostu się zmieniają; albo zmieniasz się razem z nimi, albo umierasz. A ja wolę zmieniać się razem z nimi" - podsumował.

John Malkovich już teraz przez wielu typowany jest jako faworyt do sięgnięcia po Oscara za swój występ w "Dzikim Koniu Dziewięć". Spore szanse na statuetkę ma również Sam Rockwell, który w filmie McDonaugha gra drugoplanową rolę.

"Dziki Koń Dziewięć" wejdzie do polskich kin 13 listopada.