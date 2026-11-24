Charlie Cox starał się o rolę Jamesa Bonda

Charlie Cox to angielski aktor, znany z takich produkcji jak "Casanova", "Kupiec wenecki", "Teoria wszystkiego" czy "Gwiezdny pył". W 2015 roku rozpoczął swoją przygodę z Marvelem, wcielając się w postać Matta Murdocka/Daredevila i wkrótce zagra go w finałowej odsłonie jego przygód.

Najpierw trzy sezony serialu "Daredevil" stworzono dla Netfliksa, kolejne trzy, już pod tytułem "Daredevil: Odrodzenie" - dla Disneya.

Ostatnio Charlie Cox zdradził, że ubiegał się o rolę Jamesa Bonda w wyczekiwanej, nowej odsłonie przygód agenta 007. W rozmowie z brytyjskim radiem Virgin Radio aktor powiedział, że nie dostał zaproszenia na casting z jednego powodu. Był mianowicie "za stary".

"Poprosiłem o przesłuchanie (...) Powiedziano mi, że jestem za stary". Aktor, który ma obecnie 43 lata, zaznaczył ze śmiechem, że jest praktycznie w wieku Roberta Pattinsona, który otrzymał kultową rolę. Pattinson jest od Coxa młodszy o trzy lata.

Robert Pattinson nowym Jamesem Bondem

Pattinson znalazł się w gronie finalistów branych pod uwagę do tej roli - obok takich aktorów jak Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor oraz Nicholas Hoult. Reżyser Denis Villeneuve oraz producenci Amy Pascal i David Heyman uznali ostatecznie, że 40-latek idealnie nadaje się na kolejnego agenta 007, przejmując tę kultową rolę po Danielu Craigu, który zakończył swój udział w serii filmem "Nie czas umierać" z 2021 roku.

"James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina. Powierzenie mi roli Agenta 007 to zaszczyt, jakiego doświadcza się raz w życiu" - stwierdził Pattinson w wydanym w poniedziałek oświadczeniu.

"Daredevil: Odrodzenie": serial zmienił ich podejście do grania

Podczas tegorocznego konwentu MCM Comic Con Charlie Cox, Vincent D'Onofrio oraz Wilson Bethel (Bullseye) opowiedzieli o tym, jak "Daredevil" i fani Marvela zmienili ich podejście do grania komiksowych postaci."To dla mnie swojego rodzaju nowość. Nigdy wcześniej nie podchodziłem tak do grania swojej postaci.

Zdajemy sobie znakomicie sprawę z tego, dla kogo gramy; czego fani w pewien sposób od nas, przynajmniej naszym zadaniem, oczekują. Mówią nam o tym codziennie, nawet po kilka razy. Do tej pory nie podchodziłem do roli w sposób, który zakładałby angażowanie publiczności w wybór słów, tonu czy nastroju. To dla mnie zupełnie nowe doświadczenie" - opowiadał Charlie Cox.

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