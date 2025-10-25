Gwiazdor kina w Łodzi. To jego pierwsza wizyta w Polsce. Wyjątkowy powód

George Clooney w Polsce!

George Clooney wylądował w Łodzi około 19:30 w piątek i zaskoczył już na samym początku, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcie z młodymi pracownikami lotniska.

"Od lewej: Piotr, Nikola, Natan, George, Patrycja" - można przeczytać pod fotografią.

Gwiazdor znany z takich produkcji jak "Ocean’s Eleven", "Grawitacja" czy "Spadkobiercy" będzie gościem specjalnym godzinnej rozmowy z Leszkiem Jażdżewskim, redaktorem naczelnym magazynu "Liberté!". Spotkanie odbędzie się w sobotę w hali Expo-Łódź. Jak zapowiadają organizatorzy - nie będzie transmitowane ani rejestrowane.

Clooney jest laureatem dwóch Oscarów - za drugoplanową rolę w "Syrianie" (2005) i produkcję "Operacji Argo" (2012) Bena Afflecka. Otrzymał także wiele innych prestiżowych nagród, w tym trzy Złote Globy i Złotą Osellę na festiwalu w Wenecji za scenariusz "Good Night and Good Luck".

Clooney to jednak nie tylko aktor. Od lat angażuje się w działalność charytatywną i polityczną. Razem z żoną, prawniczką Amal Clooney, prowadzi fundację Clooney Foundation for Justice, wspierającą obronę praw człowieka, kobiet oraz wolności słowa.

Co to są Igrzyska Wolności?

Igrzyska Wolności to największe w Polsce forum idei otwarte dla szerokiej publiczności, które po raz pierwszy wystartowało w 2014 roku. Zapraszane są na nie wybitne osobistości krajowej i światowej polityki, ekonomii, nauki, kultury i showbiznesu oraz aktywne obywatelki i obywateli.



W 2025 roku impreza odbywa się pod hasłem "Czasu niepewności", nawiązującym do licznych wyzwań i kryzysów współczesności.



Swoją obecność potwierdzili na wydarzeniu także m.in.: Jerzy Owsiak, założyciel i prezes zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; amerykańska pisarka Ottessa Moshfegh, Megan Nolan - irlandzka pisarka młodego pokolenia, pisarze Szczepan Twardoch, Marek Bieńczyk i Jul Łyskawa, brytyjski dziennikarz Edward Lucas czy analityczka trendów Natalia Hatalska.