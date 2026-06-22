Arnold Schwarzenegger, który 30 lipca skończy 79 lat, jest widzianych na fotografiach ze swoimi wnukami, a także zięciem, znanym ze "Strażników Galaktyki" Chrisem Prattem.

"Szczęśliwego Dnia Ojca dla najlepszego taty i dziadka! Tak bardzo cię kochamy" - napisała Katherine w wiadomości, do której załączyła zdjęcia. Dla legendarnego aktora to jeden z nielicznych momentów, w których fani zostają zaproszeni do jego prywatnych chwil. Na fotografiach, które można zobaczyć TUTAJ, widać, że gwiazdor świetnie odnajduje się jako dziadek.

Ostatnie projekty filmowe Anrolda Schwarzeneggera

Schwarzeneggera mogliśmy ostatnio oglądać w serialu "FUBAR" Netfliksa, który doczekał się dwóch sezonów. Na premierę czeka "The Man with the Bag", w którym wcielił się w Świętego Mikołaja. "Kung Fury 2", gdzie zagrał prezydenta Stanów Zjednoczony, od lat leży na półce z powodu sporu między producentami. Aktor pracuje obecnie nad filmem akcji "The Kellys", w którym pojawi się obok Liama Hemswortha, Abby Elliott i Geeny Davis.

W maju 2026 roku Schwarzenegger potwierdził także, że zamierza powrócić do roli Conana Barbarzyńcy. Zdradził, że jego bohater będzie starszy i słabszy, co zachęci jego wrogów do próby obalenia go. Porównał fabułę do "Bez przebaczenia" Clinta Eastwooda.