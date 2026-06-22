Gwiazdor kina akcji jest szczęśliwym dziadkiem. Córka pokazała zdjęcia

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

21 czerwca w Stanach Zjednoczonych jest obchodzony Dzień Ojca. Z tej okazji Katherine Schwarzenegger zamieściła na swoim koncie w mediach społecznościowych serię zdjęć ze swoim ojcem - byłym gubernatorem Kalifornii, gwiazdorem filmów "Terminator", "Predator" i "Pamięć absolutna". Ikona kina akcji bawi się na nich z wnukami i wydaje się najszczęśliwyszym dziadkiem na świecie.

Arnold Schwarzenegger w marcu 2026 rokuCharles McQuillanGetty Images

Arnold Schwarzenegger, który 30 lipca skończy 79 lat, jest widzianych na fotografiach ze swoimi wnukami, a także zięciem, znanym ze "Strażników Galaktyki" Chrisem Prattem.

"Szczęśliwego Dnia Ojca dla najlepszego taty i dziadka! Tak bardzo cię kochamy" - napisała Katherine w wiadomości, do której załączyła zdjęcia. Dla legendarnego aktora to jeden z nielicznych momentów, w których fani zostają zaproszeni do jego prywatnych chwil. Na fotografiach, które można zobaczyć TUTAJ, widać, że gwiazdor świetnie odnajduje się jako dziadek.

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Schwarzeneggera mogliśmy ostatnio oglądać w serialu "FUBAR" Netfliksa, który doczekał się dwóch sezonów. Na premierę czeka "The Man with the Bag", w którym wcielił się w Świętego Mikołaja. "Kung Fury 2", gdzie zagrał prezydenta Stanów Zjednoczony, od lat leży na półce z powodu sporu między producentami. Aktor pracuje obecnie nad filmem akcji "The Kellys", w którym pojawi się obok Liama Hemswortha, Abby Elliott i Geeny Davis.

W maju 2026 roku Schwarzenegger potwierdził także, że zamierza powrócić do roli Conana Barbarzyńcy. Zdradził, że jego bohater będzie starszy i słabszy, co zachęci jego wrogów do próby obalenia go. Porównał fabułę do "Bez przebaczenia" Clinta Eastwooda.

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