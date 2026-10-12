Gwiazdor Hollywood w polskim filmie. Jego brat jest jeszcze bardziej znany

Brat Nicolasa Cage'a w polskim filmie

To nietypowe połączenie świata Hollywood, polskiego kina i hip-hopu. W filmie "O co tu chodzi?! - historia oparta na wersach!" wystąpi Marc Coppola, amerykański aktor, prywatnie brat Nicolasa Cage'a. Jego udział to jeden z najbardziej interesujących elementów projektu, który przenosi na ekran historię zbudowaną na wersach utworów Elity Kaliskiej. Udział amerykańskiej gwiazdy wiąże się ściśle z pochodzeniem rodziny aktorów, którzy wywodzą się z wielkopolski, a ich babcia nazywała się Kaczmarek.

Coppola zagra obok polskich gwiazd, wśród których znaleźli się m.in. Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz, Zenek Martyniuk, Beata Poźniak, Klaudia Halejcio, Rafał Zawierucha, Arkadiusz Janiczek czy Paweł Małaszyński. W produkcji uczestniczy także wielu innych aktorów i legendarnych polskich raperów, takich jak Numer Raz, Dudek P56, PIH, Platoon i oczywiście członkowie Elity Kaliskiej.

Kryminalna historia, której punktem wyjścia jest hip-hop

Za reżyserię odpowiada Marcin Huzar, a scenariusz napisał Krzysztof Gorzkiewicz. Punktem wyjścia dla filmowej opowieści są kultowe już oparte na faktycznych wydarzeniach wersy utworu "O co tu chodzi" grupy Elita Kaliska. Projekt łączy muzyczną genezę z formułą kina kryminalnego, przekładając hip-hopową narrację na język filmu. Produkcja ma już pierwszą zapowiedź, która pozwala zajrzeć do świata przedstawionego w filmie. Zobacz zwiastun "O co tu chodzi?! - historia oparta na wersach!", otwiera się w nowym oknie

Istotnym elementem realizacji jest również warstwa dźwiękowa. Odpowiada za nią Marcin Baran, na co dzień pracujący przy dużych produkcjach festiwalowych i teatralnych. Jego udział to zaplecze realizacyjne, które ma znaczenie dla brzmienia i jakości filmowej opowieści.

Osoby zainteresowane genezą projektu mogą sięgnąć do teledysków, na których bazie powstaje filmowa historia. To właśnie w tych utworach znajdują się wersy stanowiące punkt wyjścia dla scenariusza. Co istotne, wszystkie te historie wydarzyły się naprawdę.

Przygotowania do zdjęć obejmują także Śliwniki koło Kalisza. Przygotowywane są tam pomieszczenia, w których Marc Coppola zagra swoją scenę. To jeden z lokalnych akcentów produkcji, która łączy międzynarodową obsadę z realizacją w Wielkopolsce, skąd pochodzi rodzina Coppola.



