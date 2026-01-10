Gwiazdor hitu Prime Video w roli głównej w nowej komedii romantycznej

Portal Deadline donosi, że gwiazdor serialu "Tego lata stałam się piękna", Christopher Briney, został obsadzony w nowej produkcji od Amazon MGM Studios. Aktor zagra główną rolę w świątecznej komedii romantycznej "Clashing Through The Snow".

Film ma być współczesną wersją kultowego "Samoloty, pociągi i samochody" z 1987 roku. U boku Briney'a zobaczymy znaną z "1923" i "Landmana" Michelle Randolph. Za reżyserię odpowiada Carlson Young, a scenariusz napisali Daniel Mackey i Rebecca Ewing. Prace na planie mają rozpocząć się w lutym tego roku. Premierę zapowiada się na święta Bożego Narodzenia.

Christopher Briney: widzowie pokochali go w hicie Prime Video

Christopher Briney urodził się 24 marca 1998 r. To amerykański aktor, który rozpoczął profesjonalną karierę w 2022 roku i szybko zyskał uznanie międzynarodowe. Ukończył aktorstwo na Pace University w Nowym Jorku.

W młodzieżowej produkcji "Tego lata stałam się piękna" Briney wcielał się w postać Conrada Fishera. Rola ta była przełomem dla jego kariery, a sam serial to jeden z największych hitów platformy Prime Video. Aktora można było także podziwiać w nowej wersji "Wrednych dziewczyn".

