Widzowie znają go przede wszystkim z roli przebiegłego Tyriona Lannistera z serialu "Gra o tron". Teraz stoi przed nim nowe wyzwanie. Jak donoszą zagraniczne media, Peter Dinklage przygotowuje się do nowego filmu twórców "Johna Wicka".

Gwiazda "Gry o tron" w filmie twórców "Johna Wicka"

"The Reckoner" wyreżyseruje japoński filmowiec i kaskader Kenji Tanigaki, którego najnowszy film "The Furious" zebrał świetne recenzje zagranicznej prasy. Produkcję docenił również szef DC Studios James Gunn, który pochwalił Japończyka w mediach społecznościowych.

"Nie sądziłem, że [reżyser Kenji Tanigaki] przebije samego siebie po spektakularnym 'Walled In', ale 'The Furious' naprawdę udowodnili, że jest jednym z najlepszych twórców filmów akcji" - pisał.

"The Reckoner": co wiadomo o filmie?

O fabule jego nowego filmu nie wiemy obecnie zbyt wiele. Wiadomo jednak, że będzie to kolejny spektakularny projekt kina akcji. Scenariusz do "The Reckoner" napisze Derek Kolstad, twórca dialogów do filmów z serii "John Wick".

Produkcją zajmie się studio Lionsgate we współpracy z wytwórnią braci Russo AGBO, która ma już na koncie takie tytuły, jak oscarowe "Wszystko wszędzie naraz", "Gray Mana" z Ryanem Goslingiem, a wkrótce wypuści również dwie części "Avengers".

Peter Dinklage - od "Gry o tron" po uniwersum Marvela

Amerykański aktor filmowy, telewizyjny i teatralny Peter Dinklage jest aktywny w świecie filmowym od lat 90., jednak prawdziwym przełomem w jego karierze okazała się rola Tyriona Lannistera w serialu HBO "Gra o tron". Za udział w ekranizacji powieści George'a R.R. Martina otrzymał m.in. Złoty Glob i cztery nagrody Emmy.

W ostatnich latach dołączył do kilku innych filmowych uniwersów. Odegrał drugoplanowe role m.in. w prequelu "Igrzysk Śmierci: Balladzie ptaków i węży" i filmach Marvela "Avengers: Wojna bez granic" i "Thor: Miłość i grom".