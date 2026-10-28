Urodzony w 2000 roku Storrie zdobył ogromną popularność za sprawą roli rosyjskiego hokeisty w serialu "Gorąca rywalizacja". Wcześniej pojawił się także we wzbudzającym skrajne opinie "Joker: Folie à Deux". Z kolei gościnny występ w programie satyrycznym "Saturday Night Live" przyniósł mu nominację do nagrody Emmy.

Co wiemy o nadchodzącej adaptacji komiksu Marvela?

Gwiazdą "Ghost Ridera" będzie Ryan Gosling. Za kamerą stanie Shawn Levy, a za scenariusz odpowiada Jonathan Tropper. Wszyscy trzej pracowali wcześniej nad "Star Wars: Starfighter". Film zapowiedziano w lipcu podczas Comic-Conu w San Diego. Zdjęcia mają rozpocząć się w 2027 roku w Nowym Jorku. Premierę zaplanowano na 28 lipca 2028 roku.

Ghost Rider to przydomek kilku postaci w komiksach Marvela. Bohater jest piekielnym motocyklistą z płonącą czaszką zamiast głowy, który walczy z siłami nieczystymi. Najbardziej znanym Ghost Riderem był Johnny Blaze. W filmach z 2007 i 2011 roku wcielił się w niego Nicolas Cage.

Nie podano, w którą wersję piekielnego jeźdźca wcieli się Gosling. Nie wiadomo także, czy w filmie pojawi się demon Mephisto. Postać debiutowała w serialu "Ironheart" z 2025 roku. Wcielił się w nią Sacha Baron Cohen.