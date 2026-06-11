Gwiazdor filmu "X-Men" walczy z rzadką chorobą. Zaapelował do fanów

Tyler Mane, który zasłynął przede wszystkim w filmach z serii "Halloween" Roba Zombie oraz produkcji "X-Men", przekazał fanom, że ma raka piersi.

"Mam złą wiadomość: dzisiaj zaczynam chemioterapię. U jednego na 750 mężczyzn w ciągu życia zostanie zdiagnozowany rak piersi, a ja jestem jednym z nich. Z racji tego, że rzadko się o tym mówi, choroba ta jest zazwyczaj wykrywana w późniejszych stadiach i ma gorsze rokowania. Chcę to zmienić" - przekazał w nagraniu zamieszczonym na Instagramie.

Tyler Mane walczy z rakiem. Ten przypadek dotyczy zaledwie 1 procenta mężczyzn

W dalszej części aktor zapewnił, że zamierza dokumentować swoją walkę i dzielić się nowymi informacjami poprzez media społecznościowe.

"Tak. Mam raka piersi. I tak, to bardzo rzadka choroba. Tylko 1 procent przypadków raka piersi dotyczy mężczyzn. Będę szczery, moją pierwszą reakcją była chęć ukrycia tego, jest to trochę krępujące. Potem jednak dowiedziałem się, że u mężczyzn choroba jest częściej diagnozowana w zaawansowanych stadiach, ponieważ się o niej nie mówi i nie szuka. W rzeczywistości wszyscy moi lekarze to zlekceważyli i tylko dzięki temu, że moja żona namówiła mnie do usunięcia guzka, udało mi się wykryć to wcześnie" - czytamy w opisie nagrania.

Tyler Mane apeluje do fanów na Instagramie

Niedługo później na Instagramie pojawił się kolejny klip, w którym wzruszony Mane podziękował fanom za wsparcie i słowa otuchy:

"Bardzo wam wszystkim dziękuję za wsparcie. Naprawdę to doceniam. Dam radę. Pokonam raka. Dziękuję, że towarzyszycie mi w tej podróży".

Jednocześnie aktor apeluje do wszystkich, zachęcając do wykonywania profilaktycznych badań. Podkreśla, że wczesne wykrycie choroby może uratować życie.

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