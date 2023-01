Florian Teichtmeister przyzna się do winy

Jak informuje Entertainment Weekly, Florian Teichtmeister , pliki z dziecięcą pornografią gromadził od 2008 do 2021 r. Podczas przeszukania jego domu przedstawiciele organów ścigania znaleźli w laptopie, smarftonie oraz pendrive’ach 58 tys. plików o takiej treści. To były partner aktora doniósł na niego na policję, gdy na telefonie Teichmeistera zobaczył szokujące zdjęcia. W grudniu aktor został oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej, jednak dopiero teraz Sąd Karny w Wiedniu upublicznił tę informację. Proces rozpocznie się 8 lutego.

Adwokat Teichmeistera zapowiada, że jego klient przyzna się do winy i weźmie na siebie pełną odpowiedzialność. "Zawsze współpracował z władzami. Od dwóch lat przechodzi terapię, której celem jest opanowanie problemów psychicznych. Problemów, które doprowadziły go do posiadania plików będących przedmiotem postępowania" - Michael Rami powiedział Entertainment Weekly.

Gdy sprawa kryminalna z udziałem aktora wyszła na jaw, wiedeński teatr Burgtheater, gdzie pracował Teichtmeister, ogłosił, że niezwłocznie go zwalnia.

Dystrybutor filmu "W gorsecie" "zszokowany i przerażony"

W trudniejszej sytuacji znalazł się amerykański dystrybutor filmu "W gorsecie" , austriacki kandydat do Oscara, w którym Teichmeister wcielił się w cesarza Franciszka Józefa. "Właśnie dowiedzieliśmy się o oskarżeniach, wystosowanych wobec Floriana Teichtmeistera i jesteśmy głęboko zszokowani i przerażeni. Nie pozwolimy, aby działanie jednego z aktorów drugoplanowych zmniejszyło bądź unieważniło niesamowitą pracę i osiągnięcia całej ekipy filmu 'W gorsecie'" - stwierdzili przedstawiciele IFC Films.

"W gorsecie" to obraz opowiadający o cesarzowej Sisi, czyli Elżbiecie Bawarskiej. O tym, jak wyglądało jej życie, gdy rozpoczęła ona czwartą dekadę życia. Polska premiera planowana jest na 10 marca.