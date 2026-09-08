Gwiazdor "Dojrzewania" w wyczekiwanym sequelu. Przejmie rolę po legendzie kina

Pierwsza "Gorączka" w reżyserii Michaela Manna weszła do kin w grudniu 1995 roku. Fabuła skupiała się na pojedynku między hersztem grupy złodziei Neilem McCauleyem (Robert De Niro) a rozpracowującym go policjantem Vincentem Hanną (Al Pacino). Obaj są mistrzami w swoim fachu i darzą się wzajemnym szacunkiem. Jednocześnie wiedzą, że konfrontacja zakończy się śmiercią jednego z nich.

W pozostałych rolach mogliśmy zobaczyć między innymi Vala Kilmera, Jona Voighta, Toma Sizemore'a, Ashley Judd i Natalie Portman.

"Gorączka" jest uznawana za jeden z najwybitniejszych filmów sensacyjnych w historii kina. Christopher Nolan przyznaje, że inspirował się nią, tworząc otwarcie swojego "Mrocznego Rycerza".

Imponująca obsada "Gorączki 2"

Wcześniej ogłoszono, że w filmie zobaczymy Leonardo DiCaprio, Christiana Bale'a, Adama Drivera, Jasona Clarke'a i Odessę Young. Według nieoficjalnych informacji pierwszy z wymienionych wcieli się w Chrisa Shiherlisa. W pierwszej części zagrał go Val Kilmer. Z kolei Bale otrzymał rolę Vincenta Hanny. Wcześniej wykreował go Al Pacino.

O udziale Grahama w roli McCauleya mówiono już wcześniej. Jego angaż miał jednak zależeć od decyzji DiCaprio. Producentom bardzo zależało na zatrudnieniu gwiazdy "Titanica", "Infiltracji" i "Jednej bitwy po drugiej". Zaproponowano mu dwie role: Shiherlisa i McCauleya. Aktor wahał się, ponieważ pierwsza postać ma o wiele więcej czasu ekranowego w sequelu. Ostatecznie zdecydował się jednak na przejęcie roli po Kilmerze.

Graham jest brytyjskim aktorem filmowym i telewizyjnym. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Przekręcie", "Kompanii braci", "Zakazanym imperium" i "Dobrym chłopcu". Za główną rolę w serialu limitowanym "Dojrzewanie", do którego napisał także scenariusz, otrzymał Emmy i Złoty Glob.

"Gorączka 2". Twórcy

"Gorączka 2" powstanie dla wytwórni United Artists, która należy do Amazon MGM Studios. Budżet wyniesie 170 milionów dolarów. Film wyprodukują Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber i Nick Nesbit. Producentami wykonawczymi zostali Shane Salerno i Eric Roth.

Mann stanie za kamerą filmu. Napisał jego scenariusz na podstawie powieści z 2022 roku, której autorstwo dzieli z Meg Gardiner. Zdjęcia mają ruszyć w listopadzie. Film nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.