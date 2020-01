Gwiazdor "365 dni" wydaje singiel

7 lutego 2020 roku do kin w całej Polsce trafi długo oczekiwany film Barbary Białowąs "365 dni". W tym opartym na bestsellerowej powieści autorstwa Blanki Lipińskiej filmie jedną z głównych ról gra Włoch Michele Morrone. Już w piątek, 17 stycznia, będzie można przekonać się o tym, jak radzi sobie jako wokalista.

Jak Michele Morrone radzi sobie jako piosenkarz? /Podlewski / AKPA

Właśnie na piątek zapowiedziana została bowiem premiera singla "Feel It". Utwór pojawi się na kanale Vivo Michele'a, a w teledysku do niego wykorzystane zostaną niepublikowane do tej pory fragmenty filmu "365 dni". Utwór zapowiada debiutancką płytę artysty zatytułowaną "Dark Room". Utrzymany w klimacie rockowo-popowym album będzie miał swoją premierę 14 lutego.



Reklama

Zapowiadany jako polska wersja "Pięćdziesięciu twarzy Greya" film "365 dni" opowiada historię Laury Biel (Anna-Maria Sieklucka), która podczas wakacji na Sycylii poznaje przystojnego Massimo Torricelliego (Morrone). To groźny szef mafii, który porywa piękną Polkę i daje jej 365 dni na to, by się w nim zakochała.

"365 dni" 1 / 6 "365 dni" to pierwszy polski film erotyczny. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach - brzmi zapowiedź dystrybutora filmu Next Film. Źródło: materiały dystrybutora Autor: NEXT FILM udostępnij

W obsadzie filmu obok Siekluckiej i Morrone znaleźli się Magdalena Lamparska, Natasza Urbańska, Bronisław Wrocławski, Otar Saralidze, Mateusz Łasowski, Grażyna Szapołowska, Tomasz Stockinger, Przemysław Sadowski oraz Agnieszka Warchulska.