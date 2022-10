Cały czas coś się działo. Kiedy zakończyliśmy sagę (rodu Skywalkerów), po stronie telewizyjnej odbywała się cała ta wspaniała, ekscytująca praca, która mówi wiele o tym, w jakim kierunku zmierzamy. Chcemy, aby nasze działania były w pełni zamierzone i świadome. Dysponujemy olbrzymim kapitałem talentu. Ludzie, z którymi pracujemy, przywiązują dużą wagę do tego, jak będzie wyglądać kolejna odsłona "Gwiezdnych Wojen". Ci ludzie chcą przyciągnąć widzów z powrotem do kin. To dla nas ważne, abyśmy powrócili z hukiem. Musimy stworzyć zupełnie nową sagę. To zajmuje jednak mnóstwo czasu

zapewnia szefowa LucasFilm, Kathleen Kennedy.