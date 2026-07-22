Nie żyje Kaylee Hottle, aktorka z "Godzilla vs. Kong"

Świat filmu obiegła wiadomość o tragicznej śmierci 19-letniej Kaylee Hottle. Amerykańska aktorka znana z serii filmów o King Kongu i Godzilli zginęła w wypadku samochodowym.

Informację o śmierci nastolatki przekazał w mediach społecznościowych jej ojciec. Do tragedii doszło we wtorek nad ranem we Frederick w stanie Maryland. Samochód, którym podróżowała Hottle zjechał z drogi i uderzył w przepust. Dwie osoby, które jechały wraz z nią, zostały ranne.

19-latka pochodziła z rodziny niesłyszących i sama również od urodzenia była niesłysząca. Kondolencje z powodu jej śmierci złożyła m.in. dyrekcja Texas School for the Deaf, do której uczęszczała.

Millie Bobby Brown załamana śmiercią 19-letniej aktorki

W filmie "Godzilla vs. Kong" odegrała rolę Jii - dziewczynki, która komunikuje się z Kongiem za pomocą języka migowego. Jej ekranową partnerką byłą Rebecca Hall, która zamieściła w mediach społecznościowych wpis żegnający 19-latkę.

"Jestem zdruzgotana tą wiadomością. Moje serce jest z twoją rodziną. Będzie nam ciebie brakować, Kaylee" - napisała Hall.

Żal z powody śmierci Hottle wyraziła również gwiazda "Enoli Holmes" i serialu Netflixa "Stranger Things", Millie Bobby Brown. Obie aktorki poznały się na planie filmu o Godzilli - Brown odegrała w nim główną rolę Madison Russell.

Artystka przekazała swoim obserwatorom, że wieści o śmierci Kaylee Hottle bardzo ją zasmuciły. W relacji na Instagramie Brown zamieściła czarno-białe zdjęcie 19-latki.

"Jestem załamana, słysząc tę wiadomość. Będziemy za tobą bardzo tęsknić, Kaylee" - pisała Millie Bobby Brown.

Kaylee Hottle nie żyje. Miała 19 lat

Marlee Matlin, pierwsza głucha laureatka Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie "Dzieci gorszego Boga", również pożegnała Hottle, publikując w sieci ich wspólne zdjęcie sprzed roku. "To był wielki zaszczyt móc poznać Kaylee w zeszłym roku. Proszę, bądźcie dla siebie dobrzy. Znajdźcie czas, aby wysłuchać swojego dziecka. Za każdym razem, gdy się rozstajecie, żegnajcie się z pokojem" - przekazała.

Kaylee Hottle urodziła się 1 maja 2007 r. w Atlancie w rodzinie osób niesłyszących. Swoją karierę rozpoczęła od udziału w reklamach. Pełnometrażowy debiut aktorski zaliczyła w filmie "Godzilla vs. Kong" w 2021 roku. Rolę tę powtórzyła trzy lata później w jego sequelu pt. "Godzilla i Kong: Nowe Imperium".

Za udział w drugim z wymienionych filmów Hottle otrzymała nominację do Saturna za najlepszą młodą aktorkę w filmie science fiction.



