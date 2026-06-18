W kolejnych latach Warner Bros. zapowiedziało szereg głośnych premier. Na ekranach zonbaczymy m.in. filmy "Zemsta La Llorony" (9 kwietnia 2027), "Martwe zło: Gniew" (7 kwietnia 2028), "Oszukać przeznaczenie 7" (12 maja 2028), "The Flood" Zacha Creggera (11 sierpnia 2028), "Gladys" (8 września 2028) oraz niezatytułowany film Baza Luhrmanna (22 listopada 2028). Studio ujawniło również, że trwają prace nad prequelem "Gry o Tron" i rozszerzeniem kultowego uniwersum "Ocean's".

Seria "Ocean's" doczeka się prequelu. Kogo zobaczymy w obsadzie?

Popularny cykl filmów, który rozpoczął się produkcją Stevena Soderbergha z 2001 roku, "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" (ten był remake'iem filmu o napadzie z 1960 roku), doczekał się aż dwóch kontynuacji i jednego spin-offu. Teraz uniwersum poszerzy się o prequel, w którym głównymi gwiazdami będą Margot Robbie i Bradley Cooper.

Najnowsze informacje donoszą, że nominowany do Oscara Wagner Moura ("Tajny agent", "Narcos") prowadzi negocjacje w sprawie dołączenia do obsady nadchodzącego filmu Warner Bros.

Producentami wykonawczymi są Josey McNamara, Bronte Payne, Bobby Wilhelm, Jay Roach, Michelle Graham, Lee Isaac Chung, Ashley Jay Sandberg, Gary Ross i Olivia Milch. Sam Bradley Cooper zostanie reżyserem i scenarzystą projektu oraz wyprodukuje film wspólnie z firmą LuckyChap, kierowaną przez Toma Ackerleya, Joseya McNamarę, Milana Popelkę i Margot Robbie.

O czym będzie prequel kultowego filmu?

"Zanim Danny Ocean postawił stopę w Vegas, dwóch geniuszy nauczyło go wszystkiego, co wie: jego rodzice. Zobaczycie ich w szczytowej formie w naszym nowym filmie, dokonujących epickiego napadu na Grand Prix Monako w 1962 roku" - zapowiedziała podczas CinemaCon Margot Robbie.

Premiera zaplanowana jest na 25 czerwca 2027 roku.

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