Gwiazda światowego kina kończy 50 lat. Od lat jest ikoną filmów akcji
Milla Jovovich to niekwestionowana ikona kina akcji, która zdobyła popularność dzięki występowi u boku Bruce'a Willisa w "Piątym elemencie" i adaptacjach słynnej serii gier "Resident Evil". Mimo czterech nominacji do niechlubnych Złotych Malin aktorka wytrwale podąża za marzeniami. 17 grudnia 2025 roku gwiazda świętuje 50. urodziny.
Milla Jovovich przyszła na świat 17 grudnia 1975 roku w Kijowie. Jej ojciec był pochodzącym z Jugosławii lekarzem. Z kolei jej matka, Galina Jovovich, była popularną aktorką. W 1980 roku wspólnie z rodziną emigrowała do Stanów Zjednoczonych. Nie mogąc pracować w swych zawodach, jej rodzice dorabiali, sprzątając wille gwiazd. Za namową matki w wieku dziewięciu lat Milla zaczęła pracować jako modelka.
Już jako jedenastolatka mała Milla pojawiła się na okładkach uznanych magazynów o modzie. Pozowała między innymi dla "Vouge'a" i "Cosmopolitan". Występowała także w kampaniach reklamowych, m.in. dla Christiana Diora, Calvina Kleina i Giorgio Armaniego. Z kolei Gianni Versace nazwał ją swoją ulubioną modelką. Okładki, często bardzo odważne, wywołały spore kontrowersje. W późniejszym czasie Jovovich przyznała, że jest przeciwna zatrudnianiu młodych modelek.
Gdy miała dziesięć lat, została posłana przez swoją matkę do szkoły aktorskiej. Debiutowała na ekranie trzy lata później. Występowała w filmach telewizyjnych i gościnnie w serialach, między innymi w "Świecie według Bundych". W 1988 roku zagrała swoją pierwszą kinową rolę w thrillerze "Spotkanie dwóch księżyców". Na pierwszym planie pojawiła się w 1991 roku w "Powrocie do błękitnej laguny", kontynuacji popularnego filmu, w którym wystąpiła Brooke Shields. Za tę rolę otrzymała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej debiutantki. Po latach przyznała, że był to najsłabszy film, w jakim kiedykolwiek wystąpiła.
Rola w kultowej "Uczniowskiej balandze" (1993) Richarda Linklatera również okazała się dla niej rozczarowaniem. Większość scen Jovovich została wycięta podczas montażu, przez co jej występ ograniczył się do epizodów. W trakcie zdjęć wzięła także ślub z kolegą z planu, aktorem Shawnem Andrewsem. Małżeństwo zostało jednak szybko anulowane przez... jej matkę. Rozgoryczona Milla wyjechała do Europy i na kilka lat zrezygnowała z aktorstwa.
Przerwę wykorzystała na rozwinięcie kariery muzycznej. W swej pierwszej płycie pod tytułem "The Divine Comedy" wykonywała tradycyjne folkowe ukraińskie piosenki w popowych aranżacjach. Karierę muzyczną kontynuowała nawet mimo późniejszych ekranowych sukcesów. Kilka piosenek w jej wykonaniu znalazło się nawet w filmach, w których wystąpiła, między innymi w dramacie "Million Dolar Hotel" (2000). Zastanawiała się także nad powrotem do modelingu. W wieku 18 lat dowiedziała się jednak od swojej agentki, że jej czas przeminął i wygląda zbyt staroświecko.
Na ekrany powróciła w 1997 roku w "Piątym elemencie" Luca Bessona. Wcieliła się w nim w Leeloo, humanoidalną istotę, która wspólnie z granym przez Bruce'a Willisa taksówkarzem i byłym żołnierzem odgrywa znaczną rolę w ratunku planety. Postać ta szybko stała się kultowa, przede wszystkim ze względu na specyficzne stroje. Do historii przeszła kreacja składająca się jedynie z białych pasów materiału. Po latach Jovovich przyznała, że Leeloo jest jej ulubioną rolą w karierze. Mimo sukcesu krytycy nie szczędzili jej kąśliwych uwag. Jovovich otrzymała kolejną nominację do Złotej Maliny.
Niedługo po zakończeniu prac nad "Piątym elementem" Besson i Jovovich wzięli ślub; reżyser porzucił dla niej żonę. Aktorka wystąpiła także w jego kolejnym filmie, historycznej "Joannie d'Arc" (1999), ponownie otrzymując mieszane recenzje oraz nominację do Złotej Maliny za najgorszą rolę żeńską. Mimo udziału Dustina Hoffmana i Johna Malkovicha sam film również zebrał słabe opinie. W 1999 roku, krótko po premierze, Besson i Jovovich zdecydowali się na rozstanie.
Udział w filmach Bessona sprawił, że Jovovich kojarzona była głównie z kinem akcji. Wizerunek ten utrwaliła jej decyzja o zaangażowaniu się w serię adaptacji popularnych gier "Resident Evil". Jako Alice walczyła w nich z plagą zombie i innymi potworami. Jovovich wielokrotnie zaznaczała, jak ważny było dla niej fakt, że je postać okazała się główną bohaterką serii.
"W większości przypadków w kinie akcji gra ogromny mięśniak. To bardzo europejskie, powierzyć kobiecie taką rolę" - mówiła w wywiadach.
Po zakończeniu zdjęć do pierwszej części cyklu Jovovich związała się z jego reżyserem, Paulem W.S. Andersonem. Chociaż oświadczył się już w 2003 roku, para ostatecznie pobrała się dopiero w 2009, dwa lata po narodzinach ich pierwszej córki Ever. Później powitali na świecie Dashiel i Osian.
Aktorka stała się automatycznie regularną członkinią obsad kolejnych filmów swego męża. Wystąpiła w jego "Trzech muszkieterach" i w kolejnych częściach serii "Resident Evil". Para kontynuowała współpracę także przy "Monster Hunter" (2020) i "Na zaginionych ziemiach" (2025). Oba zostały uznane za porażkę zarówno przez widzów, jak i krytyków.
Zobacz też:
Mnóstwo Polaków czeka na premierę. Pierwsze zdjęcia aktora z planu "Lalki"