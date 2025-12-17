Gwiazda światowego kina kończy 50 lat. Od lat jest ikoną filmów akcji

Milla Jovovich: początki kariery

Milla Jovovich przyszła na świat 17 grudnia 1975 roku w Kijowie. Jej ojciec był pochodzącym z Jugosławii lekarzem. Z kolei jej matka, Galina Jovovich, była popularną aktorką. W 1980 roku wspólnie z rodziną emigrowała do Stanów Zjednoczonych. Nie mogąc pracować w swych zawodach, jej rodzice dorabiali, sprzątając wille gwiazd. Za namową matki w wieku dziewięciu lat Milla zaczęła pracować jako modelka.

Już jako jedenastolatka mała Milla pojawiła się na okładkach uznanych magazynów o modzie. Pozowała między innymi dla "Vouge'a" i "Cosmopolitan". Występowała także w kampaniach reklamowych, m.in. dla Christiana Diora, Calvina Kleina i Giorgio Armaniego. Z kolei Gianni Versace nazwał ją swoją ulubioną modelką. Okładki, często bardzo odważne, wywołały spore kontrowersje. W późniejszym czasie Jovovich przyznała, że jest przeciwna zatrudnianiu młodych modelek.



Gdy miała dziesięć lat, została posłana przez swoją matkę do szkoły aktorskiej. Debiutowała na ekranie trzy lata później. Występowała w filmach telewizyjnych i gościnnie w serialach, między innymi w "Świecie według Bundych". W 1988 roku zagrała swoją pierwszą kinową rolę w thrillerze "Spotkanie dwóch księżyców". Na pierwszym planie pojawiła się w 1991 roku w "Powrocie do błękitnej laguny", kontynuacji popularnego filmu, w którym wystąpiła Brooke Shields. Za tę rolę otrzymała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej debiutantki. Po latach przyznała, że był to najsłabszy film, w jakim kiedykolwiek wystąpiła.

Rola w kultowej "Uczniowskiej balandze" (1993) Richarda Linklatera również okazała się dla niej rozczarowaniem. Większość scen Jovovich została wycięta podczas montażu, przez co jej występ ograniczył się do epizodów. W trakcie zdjęć wzięła także ślub z kolegą z planu, aktorem Shawnem Andrewsem. Małżeństwo zostało jednak szybko anulowane przez... jej matkę. Rozgoryczona Milla wyjechała do Europy i na kilka lat zrezygnowała z aktorstwa.



Przerwa od aktorstwa i współpraca z Bessonem

Przerwę wykorzystała na rozwinięcie kariery muzycznej. W swej pierwszej płycie pod tytułem "The Divine Comedy" wykonywała tradycyjne folkowe ukraińskie piosenki w popowych aranżacjach. Karierę muzyczną kontynuowała nawet mimo późniejszych ekranowych sukcesów. Kilka piosenek w jej wykonaniu znalazło się nawet w filmach, w których wystąpiła, między innymi w dramacie "Million Dolar Hotel" (2000). Zastanawiała się także nad powrotem do modelingu. W wieku 18 lat dowiedziała się jednak od swojej agentki, że jej czas przeminął i wygląda zbyt staroświecko.

Na ekrany powróciła w 1997 roku w "Piątym elemencie" Luca Bessona. Wcieliła się w nim w Leeloo, humanoidalną istotę, która wspólnie z granym przez Bruce'a Willisa taksówkarzem i byłym żołnierzem odgrywa znaczną rolę w ratunku planety. Postać ta szybko stała się kultowa, przede wszystkim ze względu na specyficzne stroje. Do historii przeszła kreacja składająca się jedynie z białych pasów materiału. Po latach Jovovich przyznała, że Leeloo jest jej ulubioną rolą w karierze. Mimo sukcesu krytycy nie szczędzili jej kąśliwych uwag. Jovovich otrzymała kolejną nominację do Złotej Maliny.

Niedługo po zakończeniu prac nad "Piątym elementem" Besson i Jovovich wzięli ślub; reżyser porzucił dla niej żonę. Aktorka wystąpiła także w jego kolejnym filmie, historycznej "Joannie d'Arc" (1999), ponownie otrzymując mieszane recenzje oraz nominację do Złotej Maliny za najgorszą rolę żeńską. Mimo udziału Dustina Hoffmana i Johna Malkovicha sam film również zebrał słabe opinie. W 1999 roku, krótko po premierze, Besson i Jovovich zdecydowali się na rozstanie.

Seria "Resident Evil" i początek nowej miłości

Udział w filmach Bessona sprawił, że Jovovich kojarzona była głównie z kinem akcji. Wizerunek ten utrwaliła jej decyzja o zaangażowaniu się w serię adaptacji popularnych gier "Resident Evil". Jako Alice walczyła w nich z plagą zombie i innymi potworami. Jovovich wielokrotnie zaznaczała, jak ważny było dla niej fakt, że je postać okazała się główną bohaterką serii.

"W większości przypadków w kinie akcji gra ogromny mięśniak. To bardzo europejskie, powierzyć kobiecie taką rolę" - mówiła w wywiadach.

Po zakończeniu zdjęć do pierwszej części cyklu Jovovich związała się z jego reżyserem, Paulem W.S. Andersonem. Chociaż oświadczył się już w 2003 roku, para ostatecznie pobrała się dopiero w 2009, dwa lata po narodzinach ich pierwszej córki Ever. Później powitali na świecie Dashiel i Osian.

Aktorka stała się automatycznie regularną członkinią obsad kolejnych filmów swego męża. Wystąpiła w jego "Trzech muszkieterach" i w kolejnych częściach serii "Resident Evil". Para kontynuowała współpracę także przy "Monster Hunter" (2020) i "Na zaginionych ziemiach" (2025). Oba zostały uznane za porażkę zarówno przez widzów, jak i krytyków.

