W Mołdawii powoli dobiegają końca zdjęcia do mołdawsko-polskiej koprodukcji zatytułowanej "Córka winiarza". Za sterami projektu stanął polski reżyser Michał Szcześniak (twórca głośnego "Fisheye"), a w rolę główną wciela się wyrastająca na jedną z najważniejszych aktorek europejskiego kina Rumunka Ana Dumitrașcu - znana m.in. z produkcji Radu Jude ("Dziennik panny służącej", "Drakula"). Film zapowiadany jest jako uniwersalna, wzruszająca opowieść o szukaniu własnej tożsamości, cenie powrotu do korzeni oraz trudnym wyborze między wygodnym życiem a rodzinnym domem.

Malowniczy krajobraz i mroczna tajemnica

Chociaż plenery produkcyjne zapierają dech w piersiach, sama fabuła ma mocno trzymać w napięciu. Jak zdradza sam reżyser:

"Miejsce akcji ma w filmie istotne znaczenie dla historii i jest samo w sobie niezwykłe. Kręciliśmy zdjęcia w dwóch winnicach: Carlevana i Crama Mircești. Najprościej rzecz ujmując, krajobraz jest tu toskański, absolutnie przepiękny. Jednak nasza opowieść ma mroczną, niepokojącą wymowę. W posiadłości winiarza miały miejsce kryminalne zdarzenia, których tajemnicę rozwikłać musi główna bohaterka, Catinka Vieru."

Oprócz zdjęć realizowanych w Mołdawii, część prac produkcyjnych przeniesie się do Polski.

Na planie spotkała się prawdziwie zaskakująca mieszanka talentów. Grająca główną rolę Ana Dumitrașcu (laureatka nagród za występ w "Niepokalanej" z 2021 roku) nie ukrywała entuzjazmu ze współpracy z polskim twórcą:

"Michał zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły i dostrzega subtelne zmiany w tym, co robię. Nadajemy na tych samych falach i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy razem pracować."

W obsadzie znaleźli się również wybitni polscy aktorzy - Rafał Maćkowiak oraz Marta Ojrzyńska.

"Aktorzy rumuńscy i mołdawscy reprezentują najwyższy poziom. Są przygotowani do ról w najdrobniejszych niuansach, ale też otwarci na niespodziewane sytuacje. Wspaniale wypadają Polacy, Rafał Maćkowiak i Marta Ojrzyńska" - chwali zespół Michał Szcześniak.

U boku młodej aktorki występuje pochodzący z Mołdawii Valeriu Andriuță (znany z filmów Cristiana Mungiu czy Siergieja Łoznicy), który od dawna jest pod ogromnym wrażeniem polskiej kultury:

"Od dzieciństwa fascynowały mnie filmy Wajdy, Kieślowskiego i Polańskiego, które oglądałem w kinie. Później odkryłem polski teatr dzięki twórczości Józefa Szajny, Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora - rozległą kulturę, która wydawała mi się wówczas czymś nieosiągalnym."

Zatrudnienie reżysera z Polski okazało się kluczowym momentem dla całego projektu. Jak podsumowuje współscenarzysta i producent Sergiu Scobioala:

"Uważam, że była to najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy przy tym filmie."

O czym opowiada "Córka winiarza"?

Główna bohaterka, Catinka (w tej roli Ana Dumitrașcu), od lat układa sobie spokojne, komfortowe życie w Europie Zachodniej. Jej codzienność wywraca się do góry nogami po niespodziewanej śmierci ojca. Kobieta wraca do rodzinnej Mołdawii, gdzie szybko odkrywa niebezpieczny spisek - prosperująca od pokoleń winnica ojca staje się celem korupcyjnego procederu z udziałem zagranicznych inwestorów i lokalnych układów. Catinka musi podjąć najważniejszą decyzję w życiu: wrócić do bezpiecznej codzienności za granicą czy podjąć nierówną walkę o ocalenie dziedzictwa i lokalnej społeczności.