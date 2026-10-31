Gwiazda przerwała milczenie po awanturze na pokładzie samolotu. Polały się łzy

Selma Blair: Awantura na pokładzie samolotu

Selma Blair to amerykańska aktorka znana z ról w takich produkcjach jak "Legalna blondynka", "Szkoła uwodzenia" czy "Hellboy". W 2018 roku poinformowała, że choruje na stwardnienie rozsiane. Od tego czasu otwarcie opowiada o swoich zmaganiach z chorobą, zwracając uwagę na codzienne wyzwania związane z życiem z przewlekłym schorzeniem.

11 października miał miejsce głośny incydent na pokładzie samolotu lecącego z Los Angeles do Nowego Jorku z aktorką w roli głównej. Według doniesień, Blair miała dopuścić się przemocy wobec członków załogi.

TMZ przekazało, że gwiazda próbowała otworzyć drzwi samolotu podczas lotu. Następnie miała uderzyć pięścią stewarda i pogryźć drugiego. W efekcie 54-latka została zatrzymana, a następnie przewieziona do szpitala na badania. Członkowie załogi zgłosili obrażenia, a jeden z nich wymagał pomocy medycznej.

Ostatecznie Blair usłyszała dwa zarzuty napaści drugiego stopnia.

Selma Blair: Bardzo przepraszam

W nagraniu zamieszczonym właśnie na Instagramie aktorka poinformowała, że prawnicy doradzili jej, aby nie wypowiadała się szerzej na temat tej sprawy.

"Mogę jednak powiedzieć coś bardzo prostego - coś, co jest dla mnie absolutną prawdą: nigdy w życiu nie miałam zamiaru nikogo skrzywdzić ani przestraszyć" - stwierdziła.

"Dlatego wszystkich, których rozczarowałam, skrzywdziłam, przestraszyłam czy zaniepokoiłam - bardzo przepraszam" - dodała gwiazda ze łzami w oczach.

"Teraz zamierzam zadbać o swoje zdrowie, a także o mojego syna. Myślę o was wszystkich z wdzięcznością i miłością" - podsumowała wzruszona.

Przedstawiciele Blair wyjaśniali wcześniej, że incydent na pokładzie samolotu lecącego z Los Angeles do Nowego Jorku był wynikiem "nagłego przypadku medycznego".

Następnego dnia Blair została zwolniona z aresztu po wpłaceniu kaucji w wysokości 20 tysięcy dolarów. Jej adwokat, Shawn Barnes, poinformował w sądzie, że aktorka wsiadła do samolotu, pominąwszy wcześniej kilka dawek leku kontrolującego objawy neurologiczne. Podczas lotu upadła również i uderzyła się w głowę.

"Wysoki Sądzie, czynniki te, w połączeniu z wysokością, na jakiej znajdował się samolot, doprowadziły do stanu silnego splątania i dezorientacji" - powiedział Barnes. - "Pani Blair nie wsiadła do tego samolotu z zamiarem doprowadzenia do takiej sytuacji".

Kolejna rozprawa z udziałem artystki ma odbyć się 19 stycznia w nowojorskim Queens.