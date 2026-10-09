Gwiazda PRL zniknęła z ekranów. Potem zaczęła działać pod innym nazwiskiem

Magdalena Wołłejko zaczynała jeszcze w czasach PRL

Wołłejko pochodzi z aktorskiej rodziny i przed kamerę trafiła już jako dziecko. Później ukończyła warszawską PWST i przez kolejne dekady łączyła film, telewizję oraz teatr.

Widzowie mogli oglądać ją między innymi w "Chłopach", "Nocach i dniach", "Polskich drogach", "07 zgłoś się" oraz "Klanie". Przez osiem lat była także związana z "Samym życiem".

Po zakończeniu pracy przy tym serialu jej telewizyjna kariera wyraźnie zwolniła. Na kolejny większy powrót przed kamerę przyszło czekać do serialu "Rafi" z 2023 roku.

Jej nazwisko zniknęło, ale teksty nadal trafiały na scenę

Najciekawszy rozdział tej historii rozgrywał się jednak poza ekranem. Wołłejko od lat pisze komedie teatralne jako "Meggie W. Wrightt". Z kolei scenariusze filmowe i telewizyjne podpisywała pseudonimem "Maciej Pisz".

To sprawia, że część widzów mogła znać jej twórczość, nawet nie zdając sobie sprawy, kto naprawdę stoi za nazwiskiem autora. Wołłejko zajęła się również reżyserią i nie porzuciła aktorstwa teatralnego. Teatr Capitol podaje, że od ponad dwóch dekad tworzy komedie jako Meggie W. Wrightt, a jej sztuki wystawiane są także poza Polską.

Dziś Magdalena Wołłejko ma 71 lat i nadal wychodzi na scenę

W 2026 roku trudno mówić o zawodowym wycofaniu. Wołłejko nadal gra, pisze i reżyseruje.

Już 11 października w Warszawie wystąpi w spektaklu "Freda i Zuza" u boku Lucyny Malec. Co ciekawe, w jednej produkcji spotykają się wszystkie jej zawodowe role: Wołłejko gra Fredę, reżyseruje przedstawienie, a sztukę napisała jako Meggie W. Wrightt. Spektakl ma zaplanowane kolejne terminy także w listopadzie i grudniu.

Kilka dni później, 15 października, można ją zobaczyć również w "Przyjaznych duszach" Teatru Capitol. Aktorka wciela się tam w Martę.

Jej historia nie jest więc klasycznym przypadkiem gwiazdy PRL, która nagle zniknęła. Wołłejko zmieniła raczej miejsce w branży. Z pierwszego planu telewizji przeszła do świata teatru, pisania i reżyserii, a dziś nadal regularnie spotyka się z publicznością.



