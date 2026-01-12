Gwiazda podziękowała Polakowi. Zaskoczenie w czasie Złotych Globów
Jessie Buckley otrzymała Złoty Glob za główną rolę w dramacie "Hamnet" Chloé Zhao. Podczas swej przemowy irlandzka aktorka podziękowała polskiej ekipie pracującej przy filmie, przede wszystkim Tomaszowi Sternickiemu, mistrzowi sprzętu, który zachwycił wszystkich na planie swoją zupą.
"Hamnet" opowiada żałobie Agnes i Williama Szekspirów po stracie ich syna. W rolach głównych wystąpili Jessie Buckley i Paul Mescal. Film nagrodzono także Złotym Globem dla najlepszego dramatu. Za kamerą stanęła Chloé Zhao, laureatka dwóch Oscarów za "Nomandland" z 2020 roku.
Buckley, która była faworytką w swej kategorii, podziękowała wszystkim pracującym przy filmie. "To był niezwykły plan zdjęciowy. Opowiadaliśmy historię najsłynniejszego Brytyjczyka w historii. Mieliśmy chińską reżyserkę, sporo Irlandczyków i głównie polską ekipę" – mówiła aktorka.
Następnie zaznaczyła, że chciałaby szczególnie podziękować mistrzowi sprzętu Tomaszowi Sternickiemu. "W czasie zdjęć zaczął znikać. Pewnego dnia znalazłam go za jego przyczepą. Kroił ziemniaki, cebulę i mięso. Przywiózł z polski swój ogromny garnek i robił zupę. Ta szybko pojawiła się na planie. I była pyszna. Tomasz, dziękuję ci za przywiezienie tego garnka" – śmiała się Buckley.
Buckley zwróciła się także do nominowanych w jej kategorii, szczególnie jednej z nich. "Mój boże, niezwykłe kobiety, z którymi mam zaszczyt dzielić tę kategorię. Julia Roberts, jesteś bohaterką nas wszystkich" – mówiła drżącym głosem. Aktorka, która była nominowana za rolę w "Po polowaniu" Luki Guadagnino, otrzymała krótkie owacje od zgromadzonych na ceremonii gwiazd.
Największym zwycięzcą Złotych Globów okazał się film "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Otrzymał cztery statuetki: za najlepszą komedię lub musical, reżyserię, scenariusz i drugoplanową rolę Teyany Taylor.
Poza "Hamnetem" dwie statuetki otrzymały także filmy "Grzesznicy" (najlepsze osiągnięcie box-offisowe i muzyka) oraz "Tajny agent" (główna rola Wagnera Moury i film międzynarodowy). Za najlepszych aktorów w komedii uznano Timothée’ego Chalameta ("Wielki Marty") i Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła").
"Hamnet" wejdzie do polskich kin 23 stycznia 2026 roku.