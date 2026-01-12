"Hamnet" opowiada żałobie Agnes i Williama Szekspirów po stracie ich syna. W rolach głównych wystąpili Jessie Buckley i Paul Mescal. Film nagrodzono także Złotym Globem dla najlepszego dramatu. Za kamerą stanęła Chloé Zhao, laureatka dwóch Oscarów za "Nomandland" z 2020 roku.

Jessie Buckley dziękuje za polską zupę

Buckley, która była faworytką w swej kategorii, podziękowała wszystkim pracującym przy filmie. "To był niezwykły plan zdjęciowy. Opowiadaliśmy historię najsłynniejszego Brytyjczyka w historii. Mieliśmy chińską reżyserkę, sporo Irlandczyków i głównie polską ekipę" – mówiła aktorka.

Następnie zaznaczyła, że chciałaby szczególnie podziękować mistrzowi sprzętu Tomaszowi Sternickiemu. "W czasie zdjęć zaczął znikać. Pewnego dnia znalazłam go za jego przyczepą. Kroił ziemniaki, cebulę i mięso. Przywiózł z polski swój ogromny garnek i robił zupę. Ta szybko pojawiła się na planie. I była pyszna. Tomasz, dziękuję ci za przywiezienie tego garnka" – śmiała się Buckley.

Jessie Buckley wyraziła uznanie dla Julii Roberts

Buckley zwróciła się także do nominowanych w jej kategorii, szczególnie jednej z nich. "Mój boże, niezwykłe kobiety, z którymi mam zaszczyt dzielić tę kategorię. Julia Roberts, jesteś bohaterką nas wszystkich" – mówiła drżącym głosem. Aktorka, która była nominowana za rolę w "Po polowaniu" Luki Guadagnino, otrzymała krótkie owacje od zgromadzonych na ceremonii gwiazd.

Złote Globy 2026. Zwycięzcy w kategoriach filmowych

Największym zwycięzcą Złotych Globów okazał się film "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Otrzymał cztery statuetki: za najlepszą komedię lub musical, reżyserię, scenariusz i drugoplanową rolę Teyany Taylor.

Poza "Hamnetem" dwie statuetki otrzymały także filmy "Grzesznicy" (najlepsze osiągnięcie box-offisowe i muzyka) oraz "Tajny agent" (główna rola Wagnera Moury i film międzynarodowy). Za najlepszych aktorów w komedii uznano Timothée’ego Chalameta ("Wielki Marty") i Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła").

"Hamnet". Kiedy premiera?

"Hamnet" wejdzie do polskich kin 23 stycznia 2026 roku.