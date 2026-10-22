Inde Navarrette wschodzącą gwiazdą kina

25-letnia Inde Navarrette podbija Hollywood. Amerykańska aktorka jeszcze rok temu była nieznana szerszej publiczności, jednak za sprawą roli w "Obsesji" Curry'ego Barkera o wschodzącej gwieździe zaczął mówić cały świat. Filmową Nikki bardzo szybko podchwycili producenci Marvela i przedstawiciele kilku innych wytwórni. W sierpniu okazało się jasne, że Inde Navarrette wcieli się w postać Rogue w nowych "X-Menach", a obok niej na ekranie pojawią się m.in. Adam Driver, Sadie Sink czy Christopher Abbott.

W międzyczasie w sieci zaczęły krążyć plotki o możliwym angażu aktorki do sequelu "Gorączki" Michaela Manna. Amerykanka miała zrezygnować z udziału w projekcie i zamiast tego rozpocząć długoterminową współpracę z Marvelem.

Aktorka zdementowała plotki na swój temat

Informacje te nie mają jednak nic wspólnego z rzeczywistością. Navarrette zdementowała plotki, goszcząc w podcaście "The Kyle Buchanan Show". Na pytanie prowadzącego, czy to prawda, że otrzymała ofertę zagrania w sequelu słynnego kryminału, aktorka odpowiedziała krótko: "Nie".

"Cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo mogę to wyjaśnić. Nie, nie zaproponowano mi udziału w 'Gorączce 2'" - mówiła. Navarrette potwierdziła jednak, że wysyłała mnóstwo nagrań i starała się o rolę w filmie.

"Brałam udział w przesłuchaniach - jeśli dobrze pamiętam, trwało to dwa miesiące, od kwietnia aż do… sama nie wiem. Nie mam pojęcia, czy obsada została już skompletowana, ale temat po prostu ucichł" - dodała.

Navarrette podkreśliła, że bardzo zależało jej na tym projekcie. Jak zaznaczyła, jest jednym z tych, których nawet nie wypada odrzucić.

"Zdecydowanie nie odmówiłam. To jeden z tych przypadków, w których możesz usłyszeć odmowę, nieważne, jak wielką jesteś gwiazdą" - podsumowała.

Przed aktorką jest jednak wiele innych ekscytujących wyzwań. Jak donoszą amerykańskie media, Navarrette ma spore szanse na uzyskanie nominacji do Oscara za swoją pierwszoplanową rolę w "Obsesji". Z kolei nowa część serii "X-Men" z jej udziałem wejdzie do kin w maju 2028 roku.



