"Wschód słońca w dniu dożynek" skupia się na młodości Haymitcha Abernathy'ego, którego w oryginalnej trylogii "Igrzysk śmierci" poznaliśmy jako mentora Katniss Everdeen i Peety Mellarka. W dniu swoich 16. urodzin Haymitch zostaje wylosowany do jubileuszowej edycji wydarzenia, podczas której liczba zawodników zostaje podwojona.

Wiemy już od jakiegoś czasu, że Maya Hawke, znana przede wszystkim z serialu "Stranger Things", wystąpi w "Igrzyskach śmierci" jako Wiress - zwyciężczyni Igrzysk. W niedawnym wywiadzie dla magazynu "People" wyznała, że pierwsza część filmowego cyklu miała ogromny wpływ na jej karierę.

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"Szczerze mówiąc, to oryginalny film 'Igrzyska śmierci' w dużej mierze zainspirował mnie do zostania aktorką" - opowiedziała Maya Hawke.

W dalszej części rozmowy podkreśliła, że pokazanie swojego talentu w tego typu produkcji jest wyjątkowo trudne, i z całego serca pochwaliła starszą koleżankę po fachu.

"W tych filmach stworzyła kreację tak wyjątkowo doskonałą i dziwaczną, że wykreowała prawdziwą indywidualność, której gatunek w ogóle nie zdołał zneutralizować".

"Moja rola jest niewielka, ale jestem podekscytowana. Uwielbiam swoją postać" - mówi Hawke w wywiadzie dla magazynu "People". "Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ten film i zostać jego fanką".

Oprócz Hawke, która wciela się w młodszą wersję Wiress (granej przez Amandę Plummer w filmie "W pierścieniu ognia"), w filmie występują także: Joseph Zada, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Kieran Culkin i Lili Taylor, grający młodsze wersje uwielbianych przez fanów bohaterów serii.

Film "Wschód słońca w dniu dożynek" trafi do kin 20 listopada.