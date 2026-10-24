Gwiazda muzyki w nowym filmie mistrza kina. Wystąpi u boku legend

"What Happens at Night": Co wiemy o filmie?

"What Happens at Night" będzie ekranizacją powieści Petera Camerona. Za scenariusz odpowiada Patrick Marber, autor "Notatek o skandalu".

W produkcji w głównych rolach wystąpią Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Film, określany mianem gotyckiego dramatu psychologicznego - za którego realizację odpowiadają studia Apple oraz StudioCanal - opowie historię amerykańskiego małżeństwa, które przyjeżdża do niewielkiego europejskiego miasteczka, aby adoptować dziecko. W miarę zmagań o adopcję, bohaterowie odkrywają, że coraz mniej wiedzą o sobie samych.

Rola Charli xcx w "What Happens at Night" dotąd utrzymywana była w tajemnicy. Dołączyła ona do obsady, w której znaleźli się również Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson i Jared Harris.

Charlie xcx: Coraz częściej w świecie kina

W ostatnim czasie artystka znana z albumu "Brat" coraz śmielej zaznacza swoją obecność w świecie filmu - w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiła w siedmiu produkcjach. Wśród nich znalazł się m.in. "The Moment" - mockument wyreżyserowany przez jej stałego współpracownika, Aidana Zamiriego - w którym w satyryczny sposób odniesiono się do komercyjnego sukcesu płyty "Brat".

Piosenkarka zagrała również jedną z głównych ról w polsko-amerykańskim komediodramacie "Erupcja" Petera Ohsa u boku Leny Góry.

Kino stało się również inspiracją dla najnowszego albumu Charlie xcx "Music, Fashion, Film". Na jego okładce znaleźli się John Cale, Marc Jacobs oraz wspomniany Scorsese, symbolizujący poszczególne dziedziny sztuki. Obecnie Charli kończy amerykańską część trasy koncertowej promującej to wydawnictwo. Ostatni występ w ramach tego etapu odbył się w piątek w Las Vegas, a w lutym artystka ruszy do Europy.

"What Happens at Night" to kolejny projekt Scorsese po filmie "Czas krwawego księżyca" z 2023 roku, w którym również wystąpił DiCaprio. Produkcja otrzymała dziesięć nominacji do Oscara, w tym w kategorii "najlepszy film".