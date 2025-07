Gwiazda "M jak miłość" ma dwa zawody. Czym zajmuje się poza aktorstwem?

Dominika Kluźniak - sławę przyniosły jej popularne seriale

Dominika Kluźniak w 2003 roku ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i od razu zadebiutowała na deskach teatrów. Występowała w stolicy m.in. w Teatrze Dramatycznym i Teatrze Narodowym, jednak to role w popularnych serialach szybko przyniosły jej rozpoznawalność.

Na początku oglądaliśmy ją w "Klanie" i "Na dobre i na złe". Potem na dłużej zagościła w "Kryminalnych", "Pensjonacie pod Różą". Widzowie na pewno pamiętają ją z roli redaktor naczelnej Mileny w filmie "Lejdis", który debiutował w 2008 roku. W podobnym czasie zagrała również współpracowniczkę głównego bohatera w "Tylko mnie kochaj" i Kasię w "Kochaj i tańcz".

W "BrzydUli", popularnym serialu z Julią Kamińską w roli głównej, wcieliła się w Izę. W latach 2009-2012 częściej widywaliśmy ją w filmach - do jej portfolio trafiły "Galerianki", "Randka w ciemno" czy "Jak się pozbyć cellulitu?".

W końcu przyszedł czas na "M jak miłość", gdzie Dominika Kluźniak pojawiała się regularnie w latach 2012-2018. Wcielała się w Ewę Mostowiak, drugą żonę Marka, którego portretował Kacper Kuszewski. Ta postać na stałe zapisała się w pamięci polskich telewidzów, stając się niemal symbolem jej kariery.

Zdjęcie Dominika Kluźniak / Engelbrecht / AKPA

Jednak, podobnie jak wielu aktorów, którzy przez lata grali w serialu, przyszedł moment, kiedy postanowiła pożegnać się z produkcją. Decyzja o odejściu z "M jak miłość" zaskoczyła wielu fanów. Kiedy w 2018 roku Kuszewski postanowił zakończyć swoją przygodę z serialem, Dominika Kluźniak zdecydowała się na podobny krok. Oficjalny komunikat produkcji rozwiał wszelkie wątpliwości, potwierdzając, że to była wspólna decyzja obojga aktorów.

Gwiazda "M jak miłość" odnalazła kolejne powołanie

Fani spekulowali, czy Dominika na zawsze zrezygnuje z aktorstwa, jednak po odejściu z kultowego serialu artystka dalej kontynuowała swoją karierę. Widzieliśmy ją w "Zabawie, zabawie", "Stuleciu Winnych", "W rytmie serca", "Grach rodzinnych" czy netfliksowych "Matkach pingwinów".

Jej występy na małym i dużym ekranie, jak i w teatrze, są rzadsze - a to wszystko za sprawą tego, że Dominika Kluźniak postawiła również na inny zawód. Oprócz aktorstwa zaczęła pracować jako coach. Zrobiła niezbędne kursy i obecnie spełnia się w dwóch zawodach jednocześnie!

W jednym z wywiadów Kluźniak wyznała, że decyzja o zostaniu coachem była naturalnym krokiem po wielu latach pracy nad sobą. Jak podkreśliła, to właśnie doświadczenia z terapii i potrzeba redefiniowania swojego życia skłoniły ją do zgłębienia tej dziedziny. Mówi, że rola coacha jest zupełnie inna od bycia aktorką. Jej nowa profesja polega na wspieraniu innych w dokonywaniu zmian w ich życiu, bez oceniania czy narzucania swoich opinii.

"Coach jest przy tobie, kiedy pragniesz zmiany w dowolnej dziedzinie życia" - tłumaczyła aktorka.

Jednoczesne łączenie tych dwóch ścieżek kariery wydaje się być dla niej możliwe. W wywiadach aktorka przyznaje, że widzi potencjał w łączeniu aktorstwa z coachingiem, zwłaszcza że obie te dziedziny wymagają głębokiego zrozumienia ludzkiej natury i emocji.

Polska aktorka w życiu prywatnym nie miała tyle szczęścia

Życie prywatne aktorki nie było takim pasmem sukcesów jak jej życie zawodowe. Przez 12 lat związana była z Bartoszem Głogowskim, w którym była zakochana po uszy. Wydawało się, że tworzą idealną parę - doczekali się dziecka i głośno mówiło się o ślubie. Bajka skończyła się po doniesieniach o zdradzie Głogowskiego, do której doszło w 2011 roku, gdy na planie serialu "Plebania" poznał Natalię Lesz.

Dominika Kluźniak mocno przeżyła rozstanie. "Któregoś dnia mój partner powiedział 'zakochałem się'. Zawalił mi się świat. Zadawałam sobie pytanie, gdzie popełniłam błąd?" - mówiła w rozmowie z "Twoim Stylem".

Zdjęcie Dominika Kluźniak i Bartosz Głogowski / Kurnikowski / AKPA

Dla dobra córki aktorka chciała dać partnerowi drugą szansę, lecz on już zaczął układać sobie życie z nową ukochaną. Gwiazda "M jak miłość" ponownie znalazła szczęście u boku Karola Pochecia, z którym doczekała się kolejnej córki.

"To rozstanie spowodowało, że dojrzałam. Okazało się, że to, co wydawało mi się tragedią, można przekuć na coś dobrego. Zrozumiałam, że rozstanie nie jest końcem świata. Wierzę, że pewne rzeczy muszą się zdarzyć, by przyszły inne" - mówiła w wywiadzie z "Urodą życia".

