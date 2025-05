Carey Mulligan: od dziecka marzyła o aktorstwie

Carey Mulligan urodziła się 28 maja 1985 roku w Londynie. Jej ojciec zawodowo związany był z hotelarstwem. Gdy miała trzy lata, przeprowadzili się do Niemiec, a następnie przez długi czas mieszkali w ekskluzywnych hotelach. W wywiadach często wspominała, że była wtedy nieśmiałą chłopczycą, ale z zasadniczym podejściem do nauki i obowiązków. Zainteresowanie aktorstwem wykazywała od najmłodszych lat.

Po powrocie do Wielkiej Brytanii uczyła się w Woldingham School, żeńskiej, katolickiej szkole z internatem, w której rozwijała swój talent na zajęciach teatralnych. Gdy miała 17 lat, w tajemnicy przed rodzicami złożyła podanie o przyjęcie do trzech akademii teatralnych, ale wszystkie zostały odrzucone. Dodatkowo rodzice nieustannie nalegali, by zrezygnowała z pomysłu kariery w show-biznesie. W 2003 roku pracowała krótko jako pomocnica sprzątaczki i goniec w studiu filmowym podczas powstawania "Kupca weneckiego". Gdy ukończyła 18 lat, została barmanką w lokalnym pubie.

Carey Mulligan: pierwsze sukcesy i droga na szczyt

Przełom w życiu aktorki nastąpił, gdy udało jej się zwyciężyć w castingu do roli Kitty Bennet w adaptacji powieści Jane Austen "Duma i uprzedzenie". Zanim film trafił do kin, Mulligan zaliczyła także debiut w teatrze, występując w sztuce "Forty Winks" wystawianej w Royal Court Theatre. Później pojawiła się m.in. w nagradzanym serialu produkcji BBC pt. "Samotnia" na podstawie powieści Karola Dickensa, wcielając się w rolę jednej z sierot.

Ważny w jej karierze był również występ w dramacie o dorastaniu "Była sobie dziewczyna" (2009). 22-letnia wówczas Carey wcieliła się w postać Jenny Mellor, 16-letniej mieszkanki Londynu, dorastającej w latach 60. XX wieku. W rywalizacji o tę rolę pokonała ponad 100 innych aktorek, a jej kreacja spotkała się z entuzjastycznym odbiorem krytyków. Otrzymała za nią m.in. nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej oraz nominację do Oscara w tej samej kategorii.

Aktorka wystąpiła także w takich filmach, jak: "Wall Street: Pieniądz nie śpi" (2010), "Nie opuszczaj mnie" (2010) i "Drive" (2011). Później mogliśmy oglądać ją m.in. w remake'u melodramatu "Wielki Gatsby" (2013) czy "Co jest grane, Davis?" (2013) braci Coen.

W ostatnich latach o aktorce zrobiło się głośno za sprawą produkcji "Obiecująca. Młoda. Kobieta" (2020) autorstwa Emerlad Fennell. Obraz zdobył Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny oraz dwie nagrody BAFTA.

Zdjęcie Carey Mulligan w filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta" / UIP / materiały prasowe

Niedługo później Mulligan wystąpiła w filmie "Jednym głosem" (2022) o dziennikarkach, Megan Twohey i Jodi Kantor, które w 2017 roku opublikowały wyniki swojego śledztwa w sprawie Harveya Weinsteina, jednego z najważniejszych hollywoodzkich producentów. W 2023 roku podziwialiśmy ją również w produkcji "Maestro" w reżyserii Bradleya Coopera. Za stworzoną w tym filmie kreację otrzymała nominacje do wielu prestiżowych nagród, w tym do Oscara.

"Bycie nominowaną to najfajniejsza rzecz na świecie. Bo decydują o tym twoi koledzy po fachu. [...] A dosłownie tysiące aktorów, których spotkałam, mówi, że nagrody nie mają znaczenia, a liczy się tylko ich praca. Kłamią w stu procentach" - stwierdziła w jednym z wywiadów.

Carey Mulligan: życie prywatne. Jej mąż jest znanym muzykiem

Carey Mulligan niechętnie dzieli się szczegółami prywatnego życia i trudno odnaleźć jakiekolwiek informacje w tej kwestii w mediach społecznościowych. Wiemy jednak, że od 21 kwietnia 2012 roku jest żoną Marcusa Mumforda, frontmana folk rockowej grupy Mumford & Sons. Para mieszka na farmie w hrabstwie Devon, gdzie wychowuje dwoje dzieci: 10-letnią córkę Evelyn Grace i 8-letniego syna Wilfreda.

W trakcie promocji filmu "Jednym głosem" aktorka ujawniła, że po pierwszym porodzie przeżywała ciężkie chwile. Dopiero powrót na plan pomógł jej uporać się z emocjami:

"Byłam bardzo samotna, przestraszona, a także zdezorientowana. Czułam, że jestem w tym sama. [...] Cieszyłam się, że Megan pozwoliła na podzielenie się jej doświadczeniem w filmie. Sama chciałam podjąć ten temat, pokazać, jak okropny jest to stan i jak można sobie z tym poradzić. To, co ona przeszła, jest doskonałym punktem wyjścia do rozmowy".

