Jesse Eisenberg otrzyma polskie obywatelstwo. To tu będzie realizował kolejne filmy?

Jesse Eisenberg przebywa obecnie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. W sobotę 4 czerwca odebrał tam wyjątkowe wyróżnienie - Nagrodę Specjalną Dyrektora Festiwalu. Podczas uroczystego przemówienia ceniony aktor i reżyser opowiedział nieco o planach na najbliższą przyszłość. Wspomniał także o polskim obywatelstwie, które otrzyma już 11 lipca.

"Ubiegałem się o polskie obywatelstwo ze względu na dziedzictwo mojej rodziny, ale także dlatego, że chcę poświęcić więcej czasu w moim życiu i karierze na pracę w Europie, a konkretnie w Europie Środkowej" - cytuje aktora The Hollywood Reporter.

"W Ameryce coraz trudniej jest realizować filmy, które tak bardzo kocham - kameralne, nietypowe produkcje o średnim budżecie. W Europie jednak takie kino kwitnie i jest doceniane" - dodał Eisenberg.

"The Debut": nadchodzący film Eisenberga. Co wiemy?

Jeszcze w tym roku widzowie będą mieli okazję obejrzeć trzeci film w reżyserskiej karierze Eisenberga. W rolach głównych w musicalowej komedii "The Debut" zobaczymy Julianne Moore i Paula Giamattiego.

Historia skupi się na kulisach wystawienia niewielkiej sztuki teatralnej w miejskim ośrodku kultury. Moore wcieli się w Monę, nieśmiałą kobietę, która zrobi wszystko, by wypaść jak najlepiej w niewielkiej roli. Jej podejście spotyka się z protestami ze strony nieznoszącego sprzeciwu reżysera, którego zagra Giamatti.

W "The Debut" zobaczymy także Halle Bailey, Carę Buono, Craiga Bierko, Eldara Isgandarova, Patricka Fabiana i Bernadette Peters. Eisenberg napisał także scenariusz. Produkuje razem z Emmą Stone, Dave'em McCarym i Ali Herting.

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