Gwiazda kina i telewizji ma już 92 lata. Tak teraz wygląda

Joan Collins bardzo wcześnie pojawiła się deskach teatralnych - miała zaledwie dziewięć lat, kiedy wystąpiła w sztuce "Dom lalek" Henryka Ibsena wystawianej przez The Arts Theatre. Profesjonalne szlify aktorskie pobierała w słynnej Royal Academy of Dramatic Art w Londynie. Już po 18 miesiącach jej talent został dostrzeżony, co zaowocowało prestiżowym kontraktem z Rank Organization. Owocem tej współpracy były filmy: "Our Girl Friday", "I Believe in You" oraz "The Good Die Young".

Joan Collins: Początki kariery

Prawdziwym ekranowym debiutem Collins był film "Lady Godiva Rides Again" (1951). Po kilku latach występów w brytyjskich obrazach wytwórnia 20th Century Fox postanowiła podpisać z nią kontrakt jako odpowiedź na gwiazdę studia MGM - Elizabeth Taylor. Collins wzięła nawet udział w zdjęciach próbnych do "Kleopatry", ale tytułową rolę ostatecznie powierzono Taylor. W 1955 roku Collins zadebiutowała w Hollywood w filmie Howarda Hawksa "Ziemia faraonów".

W latach 60. i 70. Colins pojawiła się w szeregu amerykańskich produkcji telewizyjnych. Wśród nich znalazły się role w serialach "Batman", "The Virginian", "Mission: Impossible", "Police Woman" oraz - najsłynniejszy z nich - w epizodzie "The City on the Edge of Forever" serii "Star Trek".

Później została producentką i zagrała w miniserialu "Sins", zajęła się również produkcją odcinkowego "Monte Carlo". Filmografia aktorki to również takie tytuły jak: "Hart to Hart", "Annie: A Royal Adventure", "Pomoc domowa" oraz sześć specjalnych części "Pacific Palisades".

W latach 70. aktorka wystąpiła w kilku softcore'owych filmach będących ekranizacjami powieści jej siostry - Jackie Collins. Filmy te stały się sporymi finansowymi sukcesami - "The Stud", który kosztował ledwie 600 tysięcy dolarów, zarobił na całym świecie aż 20 milionów dolarów!

Joan Collins: Alexis z kultowej "Dynastii"

Mając na swoim koncie około 30 produkcji telewizyjnych, Joan Collins dla wielu pozostaje niezapomnianym "czarnym charakterem" tasiemcowego serialu "Dynastia", w którym wcielała się w Alexis Carrington Colby.

W wywiadzie z 2021 roku, którego aktorka udzieliła podczas programu "Piers Morgan's Life Stories", wyznała, że serialowe konflikty niewiele różniły się od tych rozgrywanych za kulisami popularnego serialu. Collins zdradziła, że musiała walczyć o podwyższenie swoich zarobków, a relacje na planie dalekie były od ideału.



" John (Forsythe , serialowy Blake - przyp. red.) miał zapis w kontrakcie, który mówił, że musi zarabiać pięć tysięcy dolarów więcej za odcinek od pozostałych członków obsady" - powiedziała i dodała, że na początku zdjęć jej zarobki wynosiły 15 tys. dolarów. Podczas gdy jej serialowy kolega w tym czasie inkasował 25 a nawet 30 tys. dolarów za odcinek. "Zawsze musiał być w centrum uwagi, nawet w spotach i sesjach reklamujących serial musiał być na pierwszym planie, zawsze musiał mieć więcej kwestii" - wyjawiła gwiazda.



W szczytowym momencie popularności show, Collins zarabiała nawet 120 tys. dolarów za odcinek, jednak z zastrzeżeniem, że będzie występować w połowie odcinków. "Nie było ich stać na mnie" - wyznała. "Gdy wróciłam do pierwszych odcinków serialu, sama byłam pod wrażeniem i szczerze mówiąc, myślę, że powinnam wtedy zarabiać więcej" - dodała.

Jej wspomnienia z planu do najprzyjemniejszych nie należą. Nie tylko podpadła domagając się wyższych płac, zmagała się również z ogólną niechęcią. "Przez wiele lat nie mówiłam o tym, ale przyszedł czas, aby nazwać rzeczy po imieniu. Wiele osób mówiło mi, że na planie mnie nienawidzą. Do dziś spotykam się z tą niechęcią. Pamiętam swoją pierwszą scenę, siedziałam na ławie oskarżonych, udzielałam zeznań, spojrzałam wtedy na całą obsadę serialu i widziałam ich niechęć" - wspominała.

Nie należy jednak zapominać, że Joan Collins to nie tylko kreacja Alexis, jest również uznaną aktorką sceniczną. Swoją pierwszą znaczącą rolę na deskach teatralnych zagrała w "The Skin of Our Teeth" Thorntona Wildera. Inne niezapomniane inscenizacje z jej udziałem to: "The Seventh Veil", "Claudia & David" i "The Praying Mantis". Jedna z ostatnich sztuk z jej udziałem - "Private Lives" Noela Cowarda stała się wydarzeniem kulturalnym na West Endzie i Broadwayu, przynosząc Collins znakomite recenzje.

Joan Collins: Nie poprawiałam urody

Aktorka zarzeka się, że nigdy nie używała i nigdy nie użyje botoksu, bo nie są znane skutki uboczne tej metody walki ze zmarszczkami.



"Myślę, że to jest trucizna. Nie wierzę w tę metodę" - powiedziała na łamach magazynu "OK!". - "Nie znamy jeszcze efektów ubocznych, które mogą ujawnić się po pewnym czasie. A poza tym nie lubię tego specyficznego wyrazu twarzy, który daje botoks" - dodała. Collins wierzy, że można cofnąć lata bez tak drastycznych metod. "Myślę, że wyglądam całkiem nieźle jak na swoje lata, a wiele zawdzięczam reżimowi, jakiemu poddaję swoją skórę. Nie wystawiam się na słońce, mam pozytywne nastawienie do życia i trzymam odpowiednią wagę" - zakończyła.

W wydanym niedawno pamiętniku "My Unapologetic Diaries" skrytykowała znane kobiety za nadużywanie operacji plastycznych, dostało się zwłaszcza... Lindzie Evans i rodzinie Kardashianów.



Po oscarowej gali w 2011 roku Collins trafiła do szpitala. Przyczyną była zbyt... ciasna sukienka, którą prezentowała aktorka. "Bezsprzecznie to była bardzo ciasna suknia" - przyznała Collins. "Wcisnęłam się w nią i zdecydowałam, że zrezygnuje z jedzenia na przyjęciu" - dodała. Zawroty głowy zmusiły Collins do opuszczenia przyjęcia. Po wyjściu na świeże powietrze gwiazda straciła przytomność.

Joan Colins: Pięciu mężów

Pierwszym mężem Collins był Maxwell Reed. Gdy się poznali, ona miała zaledwie 17 lat, a on 31. Ich związek od początku był nieudany, przetrwał zaledwie cztery lata.

Joan złożyła wniosek o rozwód z Maxwellem, ale wciąż bywała na hollywoodzkich imprezach, gdzie bawiła się z m.in. Marilyn Monroe. Na jednej z nich poznała swojego drugiego męża, piosenkarza Anthony'ego Newleya, za którego wyszła w 1963 roku. To małżeństwo rozpadło się po kilku latach, ponieważ muzyk notorycznie zdradzał aktorkę. Trzecim mężem Collins był Ron Kass, szef wytwórni muzycznej Beatlesów, a czwartym skandynawski piosenkarz Peter Holm.



Szczęście gwiazda znalazła dopiero u boku piątego męża Percy'ego Gibsona, producenta teatralnego, za którego wyszła w 2000 roku. "W końcu znalazłam swoją prawdziwą bratnią duszę. To mój mąż na zawsze" - powiedziała w filmie dokumentalnym o młodszym o 32 lata ukochanym.



Collins za swoje zasługi w dziedzinie sztuki, jak również pracę charytatywną została w 1997 roku odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego IV klasy, a w 2015 roku królowa Elżbieta II uhonorowała ją tymże orderem II klasy (DBE), co uprawnia Collins do szlacheckiego tytułu Dame. Aktorka od dawna zaangażowana jest w działalność instytucji działających m.in w obronie praw dziecka, na rzecz dzieci upośledzonych i kalekich, oraz na rzecz kobiet zagrożonych rakiem piersi. Jest fundatorką jednej z części szpitala dziecięcego w Michigan.