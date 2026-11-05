Gwiazda Hollywood z tajemniczą rolą w "Batmanie". Kogo zagra?

"Batman II": Scarlett Johansson w tajemniczej roli

Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Zoë Kravitz nie powróci w wyczekiwanym sequelu "Batmana" Matta Reevesa. Aktorkę na pierwszym planie zastąpi gwiazda serii "Avengers" i "Jurassic World" Scarlett Johansson. Jej rola od początku trzymana jest jednak w tajemnicy przed fanami.

W opublikowanym w środę wywiadzie dla Entertainment Tonight Johansson podzieliła się refleksjami, jakie zostały w niej po udziale w filmie uniwersum DC. Choć nie zdecydowała się wyjawić, w kogo konkretnie się wcieli, dopytywana o rolę, w której najczęściej musiała wychodzić ze strefy komfortu, wskazała właśnie na swoją postać w "Batmanie".

"Prawdopodobnie była to rola w 'Batmanie'. Z jakiegoś powodu wywołała we mnie spory egzystencjalny niepokój" - oświadczyła aktorka.

"Bardzo trudno było ją rozgryźć. Nie wiem dlaczego - czy chodziło o samą rolę, czy o moment, w którym jestem w życiu, czy o coś jeszcze innego - po prostu ciężko było mi do niej dotrzeć. To wszystko, co mogę powiedzieć. Pod wieloma względami była to trudna rola" - dodała.

"Batman II": co wiemy o kontynuacji hitu?

Fabuła drugiej części "Batmana" w dużej mierze pozostaje dla nas tajemnicą. Wiemy na pewno, że w sequelu w roli superbohatera z Gotham City zobaczymy Roberta Pattinsona, do swoich ról mają powrócić również Andy Serkis i Colin Farrell. Nowymi nazwiskami w obsadzie będą zaś gwiazdor "Thunderbolts*" Sebastian Stan, znany z "Gry o tron" Charles Dance oraz Brian Tyree Henry i Sebastian Koch.

Jeśli twórcom nie staną na drodze kolejne przeszkody, "Batman II" już wkrótce wkroczy na etap postprodukcji. Ze względu na trudną sytuację rodzinną Matt Reeves zmuszony był przerwać prace na planie zdjęciowym, co zdestabilizowało działania całej ekipy filmowej. Na szczęście w zeszłym miesiącu swoją pomoc przy finalizacji zdjęć w podlondyńskim studiu Leavesden zaproponował reżyser Steven Soderbergh.

"Batman II" trafi do kin 18 lutego 2028 roku.