Nicole Kidman wierzy w magię! Oto jej ulubione zaklęcie

Nicole Kidman i Sandra Bullock po 28 latach ponownie wcieliły się w siostry Owens w sequelu hitu lat 90. "Totalna magia 2". Aktorki intensywnie promują film, który polscy widzowie zobaczą w kinach już 11 września.

Jeden z wywiadów przeprowadziła Lucia Hawley, będąca siostrzenicą Nicole Kidman. Dziennikarka zapytała obie aktorki, jakie są ich ulubione zaklęcia. Sama stwierdziła, że kobiety z rodziny Kidman mają wyraźne skłonności do magii - mają swoje rytuały, przesądy, przez niektórych nazywane są wręcz czarownicami.

59-letnia gwiazda "Moulin Rouge!" powiedziała, że najbardziej fascynują ją zaklęcia miłosne. Przytoczyła również inną anegdotę, a właściwie praktykę, którą stosuje z każdym, kto zajdzie jej za skórę.

"Totalna magia 2": Nicole Kidman potrafi rzucić na kogoś urok?

"Jeśli ktoś mnie nieco zdenerwuje, piszę jego imię na kartce i wkładam do zamrażarki" - mówiła artystka. Bullock, zaskoczona nagłym wyznaniem swojej koleżanki, dopytywała, czym skutkuje takie zaklęcie.

"Mówisz potem takiej osobie, że już nie stosujesz na niej zaklęcia?" - spytała.

"Nie, nie, nie. Oni to czują" - odparła roześmiana Kidman.

Prowadząca potwierdziła, że Nicole nie jest jedyną członkinią rodziny, która trzyma się swoich magicznych sztuczek. "Babcia miała całą listę imion przy kostkach lodu" - dopowiedziała. Wychodzi na to, że konflikt z gwiazdą "Wielkich kłamstewek" i "Oczu szeroko zamkniętych" może poskutkować urokiem.

"Totalna magia 2": fabuła, obsada i data premiery

Pytanie o ulubione zaklęcia padło z ust prowadzącej nie bez przyczyny. Sandra Bullock i Nicole Kidman po raz kolejny wcielają się w siostry Sally i Gillian Owens, dysponujące magicznymi zdolnościami. W "Totalnej magii 2" poznajemy córki Sally - Kylie (Joey King) i Antonię (Maisie Williams), które dotyka rodzinna klątwa, przez którą siostry Owens narobiły sobie niegdyś sporo kłopotów.

W obsadzie filmu, za który odpowiada Suzanne Bier ("Od nowa", "Para idealna") znalazły się również Dianne Wiest i Stockard Channing. "Totalna magia 2" wejdzie do polskich kin 11 września.