Zagrał Jana Borysewicza w filmie "Mniej obcy". Kim jest Mikołaj Bukrewicz?

"Mniej obcy" zabiera widzów do czasów, kiedy muzyka była nie tylko rozrywką, ale też sposobem na wyrażenie siebie, przestrzenią buntu i namiastką wolności. To właśnie w tej rzeczywistości dorasta Jan Borysewicz, gitarzysta, który nigdy nie zamierzał grać według cudzych zasad. W lidera Lady Pank wcielił się debiutujący na ekranie Mikołaj Bukrewicz.

Młody artysta urodził się 28 lipca 2003 roku w Warszawie. Nim dał się poznać publiczności w filmie Netfliksa, działał w przestrzeni internetowej, regularnie publikując gitarowe covery znanych utworów. Bukrewicz nie kryje, że to właśnie muzyka jest jego największą pasją. W marcu 2025 roku wydał debiutancki singiel "To jest moje kocham cię" pod pseudonimem Jackson Podlasky. Co więcej, równolegle z premierą filmu wystartował jego nowy projekt rockowo-jazzowy, zespół Karmider, który w październiku 2026 wypuścił debiutancki singiel "Słowo".

Bukrewicz otwarcie przyznaje, że na plan trafił raczej przez przypadek. Otrzymał szansę, ponieważ reżyser "Mniej obcego", Kristoffer Rus, poszukiwał debiutanta, który przede wszystkim potrafi autentycznie grać na instrumencie.

Mikołaj Bukrewicz ma znanego ojca. Przez lata był twarzą Telewizji Polskiej

Po premierze filmu "Mniej obcy" widzowie przede wszystkim zwrócili uwagę na niezwykle głęboką, magnetyczną i radiową barwę głosu Bukrewicza. Jak się okazuje, może zawdzięczać ją nie tylko pracy, ale również genom.

Ojcem młodego artysty jest bowiem Paweł Bukrewicz, ceniony lektor, który od lat współpracuje z platformami streamingowymi oraz stacjami telewizyjnymi. W latach 2007-2011 był gospodarzem popularnego programu informacyjnego "Teleexpress" w TVP1 oraz współprowadził program śniadaniowy "Kawa czy herbata?". Jego głos można usłyszeć w znanych produkcjach takich jak m.in. "Sukcesja", "The Last of Us", "Narcos" czy "Teoria wielkiego podrywu".

Paweł Bukrewicz Pawel Kibitlewski/REPORTER East News

Od 2021 roku pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej (SLRP), gdzie dba o kulturę i brzmienie mowy polskiej w mediach, a od 2025 roku współpracuje z Akademią Telewizyjną TVP jako trener z zakresu emisji głosu.

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