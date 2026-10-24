Gwiazda hitu Netfliksa ma znanego ojca. Jego głos zna cała Polska

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

7 października na Netfliksa trafił "Mniej obcy" - film biograficzny poświęcony młodości Jana Borysewicza, lidera Lady Pank. Główną rolę powierzono debiutującemu aktorowi, Mikołajowi Bukrewiczowi. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, z jakiej rodziny pochodzi. Polacy doskonale znają jego ojca.

Mikołaj Bukrewicz jako Jan Borysewicz z gitarą elektryczną w scenie z filmu biograficznego Mniej obcy
Mikołaj Bukrewicz w scenie z filmu "Mniej obcy"Zuza Woińskamateriały prasowe

Zagrał Jana Borysewicza w filmie "Mniej obcy". Kim jest Mikołaj Bukrewicz?

"Mniej obcy" zabiera widzów do czasów, kiedy muzyka była nie tylko rozrywką, ale też sposobem na wyrażenie siebie, przestrzenią buntu i namiastką wolności. To właśnie w tej rzeczywistości dorasta Jan Borysewicz, gitarzysta, który nigdy nie zamierzał grać według cudzych zasad. W lidera Lady Pank wcielił się debiutujący na ekranie Mikołaj Bukrewicz.

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Tak przygotowywał się do roli legendy polskiej muzyki. Natchnienia szukał na cmentarzu

Paulina Gandor
Paulina Gandor

Młody artysta urodził się 28 lipca 2003 roku w Warszawie. Nim dał się poznać publiczności w filmie Netfliksa, działał w przestrzeni internetowej, regularnie publikując gitarowe covery znanych utworów. Bukrewicz nie kryje, że to właśnie muzyka jest jego największą pasją. W marcu 2025 roku wydał debiutancki singiel "To jest moje kocham cię" pod pseudonimem Jackson Podlasky. Co więcej, równolegle z premierą filmu wystartował jego nowy projekt rockowo-jazzowy, zespół Karmider, który w październiku 2026 wypuścił debiutancki singiel "Słowo".

Bukrewicz otwarcie przyznaje, że na plan trafił raczej przez przypadek. Otrzymał szansę, ponieważ reżyser "Mniej obcego", Kristoffer Rus, poszukiwał debiutanta, który przede wszystkim potrafi autentycznie grać na instrumencie.

Mikołaj Bukrewicz ma znanego ojca. Przez lata był twarzą Telewizji Polskiej

Po premierze filmu "Mniej obcy" widzowie przede wszystkim zwrócili uwagę na niezwykle głęboką, magnetyczną i radiową barwę głosu Bukrewicza. Jak się okazuje, może zawdzięczać ją nie tylko pracy, ale również genom.

Ojcem młodego artysty jest bowiem Paweł Bukrewicz, ceniony lektor, który od lat współpracuje z platformami streamingowymi oraz stacjami telewizyjnymi. W latach 2007-2011 był gospodarzem popularnego programu informacyjnego "Teleexpress" w TVP1 oraz współprowadził program śniadaniowy "Kawa czy herbata?". Jego głos można usłyszeć w znanych produkcjach takich jak m.in. "Sukcesja", "The Last of Us", "Narcos" czy "Teoria wielkiego podrywu".

Mężczyzna w okularach z rudymi włosami, ubrany w szarą marynarkę w kratę i białą koszulę, stoi na tle szarej zasłony.
Paweł BukrewiczPawel Kibitlewski/REPORTEREast News

Od 2021 roku pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej (SLRP), gdzie dba o kulturę i brzmienie mowy polskiej w mediach, a od 2025 roku współpracuje z Akademią Telewizyjną TVP jako trener z zakresu emisji głosu.

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