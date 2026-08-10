Gwiazda "Heartstoppera" nowym Cyklopem? Marvel wybrał już aktora

Od jakiegoś czasu wiemy też, że planowany jest całkowity reboot serii "X-Men", który ma nadejść prawdopodobnie po premierze filmu "Avengers: Secret Wars". Niestety w nowych produkcjach nie zobaczymy aktorów znanych z poprzednich wersji. Twórcy zaczynają kompletować obsadę i mamy najnowsze informacje dotyczące kolejnej postaci - tym razem Cyklopa.

"X-Men": kolejna rola obsadzona

Na początku sierpnia dowiedzieliśmy się, że australijska aktorka Samara Weaving została obsadzona w nowej wersji filmu "X-Men" od Marvela. Wcieli się w rolę mutantki Emmy Frost, która na kartach komiksów przeszła przemianę z superzłoczyńczyni w superbohaterkę. Jej specjalnością jest telepatia. Dotychczas postać była grana m.in. przez January Jones czy Tahynę MacManus.

Teraz Marvel Studios znalazło swojego Scotta Summersa. Źródła Deadline donoszą, że Kit Connor jest kandydatem do roli Cyklopa. Podobnie jak w przypadku Weaving, gdzie reżyser Jake Schreier i prezes Marvela Kevin Feige spotkali się z kilkoma kandydatami, źródła podają, że studio ostatecznie wybrało Connora w zeszłym tygodniu.

Summers był jednym z filarów komiksów o X-Menach, po raz pierwszy pojawiając się w zeszycie z 1963 roku autorstwa Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Postać ta zawsze była postrzegana jako kapitan drużyny mutantów, najbardziej znany z potężnych wiązek energii emitowanych z oczu, które kontroluje za pomocą specjalnego wizjera i okularów przeciwsłonecznych.

Popularność Kita Connora rozpoczęła się od czasu jego występów w serialu Netfliksa "Heartstopper", a ostatnio powtórzył tę rolę w filmie będącym spin-offem serii. Następnie zwrócił na siebie uwagę reżysera Alexa Garlanda, który obsadził go w filmie "Warfare".

"X-Men": bohaterowie kultowych komiksów

Komiksy o X-Men ukazują się nieprzerwanie od 1963 roku. Opowiadają one o osobach obdarzonych nadludzkimi zdolnościami, zwanych mutantami. Filmowa seria o ich przygodach powstawała dla wytwórni 20th Century Fox w latach 2000-2020 i w jej skład wchodzi 13 filmów. Cykl został symbolicznie zamknięty w 2024 roku w hicie "Deadpool & Wolverine".