"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o dwóch siostrach wywodzących się z prastarego rodu czarownic, które po śmierci rodziców wprowadzają się do posiadłości swoich ekscentrycznych ciotek. Pod ich okiem Sally (Sandra Bullock) i Gillian (Nicole Kidman) uczą się sztuki czarnoksięskiej. Z czasem siostry dowiadują się o klątwie rzuconej na ich rodzinę: każdy mężczyzna, którego pokochają z wzajemnością, umrze.

Po prawie trzydziestu latach doczekamy się kontynuacji! Nicole Kidman i Sandra Bullock powracają do swoich ról, pełniąc również funkcję producentek.

"Niesłabnąca sympatia do tych postaci zainspirowała nas do dostarczenia kolejnej części historii Owensów nowym fanom, zarówno tym, którzy są z nami od samego początku" - przekazała ekipa filmowa sequela w oświadczeniu z 2025 roku.

Do obsady dołączyło wiele nowych osób, dla których jest to pierwsza okazja do współpracy z tak wielkimi gwiazdami. Wśród nich znalazł się m.in. Xolo Maridueña.

Xolo Maridueña: kim jest nowy członek obsady?

Xolo Maridueña to 25-letni amerykański aktor. Wystąpił m.in. w serialach "Cobra Kai" jako Miguel Diaz oraz "Parenthood" jako Victor Graham, a w 2021 roku otrzymał tytułową rolę w filmie "Blue Beetle".

Rola w "Totalnej magii 2" to kolejna ogromna szansa dla młodego aktora. W rozmowie z magazynem "People" zdradził, że był niezwykle szczęśliwy, gdy dołączył do obsady wyczekiwanego sequela.

"Chemia, która łączy całą obsadę, była tak silna, że chciałem ją zabutelkować i zatrzymać na zawsze. Wszyscy byli tacy mili. To był mój pierwszy raz kręcenia za granicą, byliśmy w Londynie" - wyznał.

Aktor opowiedział również o tym, jak układa się współpraca na planie z ikonami kina:

"Miałem naprawdę szczęście, jeśli chodzi o osoby, z którymi miałem okazję do tej pory współpracować, takie jak Nicole i Sandra - dwie legendy, które dają przykład innym. Klasa sama w sobie".

"Totalna magia 2": kiedy premiera?

Film trafi do kin 11 września 2026 roku.