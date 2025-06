Gwiazda "Aquamana" u Finchera! Nowy hit Netflixa z Bradem Pittem w tle

Z kaskadera w człowieka od brudnej roboty

Nowy film nosi tytuł "The Continuing Adventures of Cliff Booth". W tej produkcji Brad Pitt ponownie wcieli się w rolę niepokornego byłego kaskadera, jednak tym razem jego ekranowa profesja ulegnie zmianie. Booth nie będzie już stał za plecami gwiazd kina akcji. Teraz stanie się osobą od zadań specjalnych i gaszenia kryzysów. Taka postać to marzenie producentów i koszmar dla tych, którzy zbliżą się za bardzo do branżowych tajemnic. Choć na razie szczegóły scenariusza pozostają owiane tajemnicą, mówi się, że film będzie łączył elementy thrillera i czarnej komedii, a sama historia zyska mroczniejszy, bardziej fincherowski klimat.

Za kamerą nie stanie Quentin Tarantino - twórca hitu z 2019 roku tym razem zdecydował się ograniczyć do roli scenarzysty. Reżyserią zajął się David Fincher, znany m.in. z filmów "Zaginiona dziewczyna" czy "Siedem". To właśnie on ma wnieść do historii nową jakość i tonację.

Yahya Abdul-Mateen II: Nowe nazwisko w obsadzie

Do obsady dołączyli już wcześniej Elizabeth Debicki i Scott Caan, a teraz również Yahya Abdul-Mateen II. Choć nie wiadomo jeszcze, kogo dokładnie zagra aktor, źródła wskazują, że jego bohater może być wzorowany na Jimie Brownie - legendzie futbolu amerykańskiego, który porzucił sport na rzecz aktorstwa.

Dla Abdul-Mateena II to kolejna ważna rola po serii widowiskowych występów w superprodukcjach. Aktor zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w dwóch częściach "Aquamana" oraz wcieleniu się w nową wersję Morfeusza w "Matrix: Zmartwychwstania". Wkrótce pojawi się również w serialu Marvela "Wonder Man", a także w oczekiwanym thrillerze akcji "Man on Fire" od Netflixa. Rola w "The Continuing Adventures of Cliff Booth" może być dla niego przełomem. Tym razem nie jako heros, lecz jako postać z pogranicza moralnych szarości. Czy jego bohater będzie sprzymierzeńcem Cliffa Bootha, czy może jednym z tych, którzy staną mu na drodze? O tym przekonamy się po premierze, której data wciąż owiana jest tajemnicą.

