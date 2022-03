Apel władz Netfliksa dotyczy m.in. złożonego w sądzie w Teksasie przez prokuratora okręgowego Lucasa Babina we wrześniu 2020 roku oskarżenia o to, że film "Gwiazdeczki" narusza prawo stanu Teksas poprzez sprośne sportretowanie dzieci w nim występujących. Netflix nalega, aby sprawa została odrzucona, powołując się przy tym na naruszenie 1. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która zakazuje m.in. ograniczania wolności słowa.

"Netflix": Sprawa filmu "Gwiazdeczki"

Jak informuje portal "Variety", pozew Babina miał zostać rozpatrzony w czwartek 3 marca, jednak dzień wcześniej prokurator go wycofał, zastępując go czterema nowymi aktami oskarżenia. Tym razem oskarżył Netfliksa o naruszenie teksaskiego prawa dotyczącego zakazu dziecięcej pornografii. W odpowiedzi gigant streamingowy po raz kolejny powołał się na ograniczanie mu zagwarantowanej konstytucją wolności wypowiedzi.

"Bez interwencji sądu Netflix poniesie nieodwracalną szkodę poprzez konieczność kontynuowania w sądzie stanowym gry narzuconej przez Babina i obrony przed jeszcze bardziej bezpodstawnymi zarzutami" - czytamy w piśmie złożonym w sądzie przez prawników Netfliksa. Przesłuchanie w tej sprawie ma odbyć się już w piątek 4 marca.

Wyreżyserowany przez Maimounę Doucoure film "Gwiazdeczki" budził duże kontrowersje już od momentu premiery na Netfliksie. Przyczynił się do tego także skandaliczny zdaniem wielu oficjalny plakat, na którym bohaterki "Gwiazdeczek" uwiecznione zostały w wyzywająco erotycznych pozach. Aby zminimalizować straty wizerunkowe poniesione przez ten film, Netflix zdecydował się m.in. na ukrycie go w wynikach wyszukiwania oraz w sugestiach innych tytułów pojawiających się po obejrzeniu podobnych tematycznie filmów.

Wideo "Gwiazdeczki" [trailer Netflix]

