Gwałty? Kanibalizm? Armie Hammer traci kolejne role

Nie milkną echa afery związanej z Armiem Hammerem, na którego spadła lawina zarzutów ze strony użytkowników mediów społecznościowych. Oskarżają go oni o przysyłanie im nieprzyzwoitych wiadomości pełnych erotycznych treści o gwałtach, a nawet o kanibalizmie. Z powodu tej afery aktor zrezygnował wcześniej z roli w komedii z Jennifer Lopez. Teraz opuszcza obsadę serialu opowiadającego o powstaniu filmowego "Ojca chrzestnego" oraz serial "Gaslit" o aferze Watergate.

To już koniec kariery Armiego Hammera? /Terence Patrick/CBS /Getty Images

Choć Hammer zaprzecza wszystkim oskarżeniom, nazywając je podłym atakiem, sprawa jest na tyle poważna, że o podobne rzeczy oskarża aktora jego była dziewczyna, Courtney Vucekovich. "Mówił mi, że chce połamać moje żebra, usmażyć je na grillu i zjeść. To było, k..., dziwne, ale potem w ogóle o tym nie myślałam. Mówił, że chce coś mi odgryźć. Kiedy się skaleczyłam w dłoń, zawsze wysysał krew z mojej rany" - mówiła kobieta w wywiadzie dla portalu "Page Six".



Z powodu tych oskarżeń Armie Hammer stracił już rolę w sensacyjnej komedii "Shotgun Wedding", w której miał zagrać u boku Jennifer Lopez. Opowiada ona o weselu, podczas którego goście zostają wzięci na zakładników przez terrorystów. W obsadzie Hammera zastąpił Josh Duhamel.

Teraz, jak podaje portal "Variety", aktor stracił też rolę w dziesięcioodcinkowym serialu platformy streamingowej Paramount Plus. W tej opowiadającej o kulisach powstania filmu "Ojciec chrzestny" produkcji zatytułowanej "The Offer" Hammer miał zagrać Ala Ruddy'ego, producenta legendarnego filmu Francisa Forda Coppoli. Trwają poszukiwania aktora, który go zastąpi.

Według informacji portalu "Deadline", Hammer bez rozgłosu odszedł też z serialu "Gaslit". Miał w nim wystąpić u boku Julii Roberts, Seana Penna i Joela Edgertona. Oparty na podstawie podcastu "Slow Burn" serial ma pokazać nieznane historie bohaterów afery Watergate.