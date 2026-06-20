Grzegorz Łoszewski Prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Grzegorz Łoszewski (Prezes) stanął na czele Zarządu Głównego SFP do którego zostali wybrani: Elżbieta Benkowska, Karolina Bielawska, Mirosław Bork, Joanna Didik, Janusz Gauer, Wojciech Jagiełło, Wiktor Piątkowski, Ewa Pytka, Allan Starski, Michał Szczęśniak, Piotr Śliwiński, Alicja Witkowska. Władze SFP zostały powołane na czteroletnią kadencję. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich odbyło się 20 czerwca 2026 roku w Warszawie.

"Chciałbym serdecznie podziękować Członkiniom i Członkom za ten wybór, który odbieram jako ogromny kredyt zaufania oraz akceptację moich dotychczasowych działań. Wyprowadzamy nasze Stowarzyszenie na prostą i odzyskujemy jego prestiż, a jest z czego czerpać, bo w tym roku obchodzimy 60-lecie SFP. Wierzę, że dzięki szerokiej współpracy będziemy zdolni bronić naszych interesów oraz realizować nasze filmowe marzenia. Głęboko wierzę, że mając sprzymierzeńca w postaci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uda nam się odbudować źródła finansowania i wzmocnić pozycję polskich niezależnych producentów. Przed nami wiele wyzwań, ale jesteśmy na dobrej drodze do ich realizacji" - mówi Grzegorz Łoszewski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Grzegorz Łoszewski - scenarzysta z 30-letnim doświadczeniem. Autor głośnych filmów - "Komornik", "Minghun", "Bez wstydu" - oraz niezapomnianych seriali: "Ojciec Mateusz", "Kasia i Tomek", "Miodowe lata". Tworzy także sztuki teatralne i spektakle TV. Laureat licznych branżowych nagród - Złotych Lwów w Gdyni, Orłów oraz prestiżowego konkursu Hartley-Merrill. Wyróżniany również na arenie międzynarodowej, w tym na Festiwalu w Berlinie.

Zaangażowany w sprawy środowiska, od 2024 roku pełni funkcję Prezesa SFP, którą objął w trudnym dla organizacji czasie. Pod jego kierownictwem SFP odniosło przełomowe cele: wprowadzenie tantiem z internetu do polskiego prawa oraz nowelizację opłaty od czystych nośników. Wcześniej przez lata zasiadał w zarządzie Koła Scenarzystów SFP i był współtwórcą Gildii Scenarzystów Polskich. Wykładowca akademicki od blisko 20 lat współpracuje z PWSFTviT w Łodzi, Gdyńską Szkołą Filmową i Szkołą Wajdy. Ekspert PISF zaangażowany w działanie instytutu od początku jego istnienia. Pomysłodawca inicjatyw środowiskowych, Okrągłego Stołu w sprawie tantiem - bezprecedensowej debaty środowisk twórczych o podziale tantiem między zawodami filmowymi. Organizator grupy wypracowującej nowy system finansowania polskiej produkcji filmowej. W SFP konsekwentnie wprowadza transparentność i legalizm.